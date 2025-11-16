Kultura16. 11. 20252 minuty
Výstava týdne: Ivan Pinkava a Ján Zelinka v Lounech pamatují na smrt, ale oslavují život
Interiér Galerie Benedikta Rejta v Lounech z dílny architekta Emila Přikryla je pro všechny vystavující obrovskou výzvou: Přikryl před třiceti lety síň postavil jako vlastní umělecké dílo, ke kterému už není moc co dodat. Leckdo si na něm už vylámal zuby, čest výjimkám. Právě takovou je aktuální výstava Malström, na které se setkávají fotograf Ivan Pinkava se sochařem Jánem Zelinkou.
↓ INZERCE
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Minulý týden3 minuty
Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Ivan Lamper16. 11. 2025
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Kultura2 minuty
Událost týdne: Karel Oujezdský se zasloužil o českou kulturu
Jan H. Vitvar16. 11. 2025