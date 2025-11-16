0:00
Astrounat Brázda
Kultura16. 11. 20252 minuty

Výstava týdne: Ivan Pinkava a Ján Zelinka v Lounech pamatují na smrt, ale oslavují život

Jan H. Vitvar

Interiér Galerie Benedikta Rejta v Lounech z dílny architekta Emila Přikryla je pro všechny vystavující obrovskou výzvou: Přikryl před třiceti lety síň postavil jako vlastní umělecké dílo, ke kterému už není moc co dodat. Leckdo si na něm už vylámal zuby, čest výjimkám. Právě takovou je aktuální výstava Malström, na které se setkávají fotograf Ivan Pinkava se sochařem Jánem Zelinkou.

