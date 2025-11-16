Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Na Šumavě a v závětří Jeseníků padaly teplotní rekordy, v Kašperských Horách naměřili plus 20,6 stupně Celsia. Noční nebe nad Českem rozjasnila silná polární záře. Jízda historického vlaku z Českých Budějovic do Prahy připomněla, že uplynulo 105 let od návratu posledních legionářů do vlasti v roce 1920. Oblohu zahalil prach ze Sahary. Představitelé rodící se koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů sobě začali z úředních budov sundávat ukrajinské vlajky a odmítli požadavek prezidenta Petra Pavla, aby do programového prohlášení svého kabinetu doplnili jasnou prozápadní orientaci se slibem plnit závazky vůči spojencům v NATO. Možná že to, co my vidíme jako katastrofu, je příležitost pro jiné, život si prostě razí cestu, a kdyby tady na té planetě bylo všechno pořád stejné, tak se budeme těžko loučit a budeme těžko umírat, budeme si říkat: ježkovy oči, to bych tu ještě chtěl být, ale takto si řeknete: zatracená příroda, už není nic jako za mého mládí, to už abych tady nebyl, vysvětlil odborník na vodní živočichy Pavel Vrána veřejnoprávnímu rozhlasu, proč nelze nazývat apokalypsou nebo katastrofou skutečnost, že vlivem vypouštění záplavy chemikálií, léků a antidepresiv do zdejších vod vzniká v našich řekách možná už v tuto chvíli řada nových, nikdy neviděných živočichů, kteří možná nahradí současné druhy. „Ruská válka proti Ukrajině a celé Evropě, energetická krize způsobená agresivní politikou Kremlu, české předsednictví EU, zvládnutí masivní uprchlické vlny nebo nové nastavení vztahů mezi Evropou a Spojenými státy byly nelehkými zkouškami pro naši zemi – přes všechny tyto těžkosti vaše vláda obstála se ctí a já jsem rád, že jsem mohl být u toho,“ napsal odstupujícímu premiérovi Petru Fialovi ve svém rezignačním dopise poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Organizace Dárek pro Putina vybrala od dárců 12,5 milionu korun na nákup dvou raket pro ukrajinskou armádu schopných zasáhnout Moskvu či Petrohrad a pojmenovala je na počest nedávno zesnulé jaderné fyzičky Dany Drábové DANA 1 a 2. Ani toto číslo není zřejmě konečné, komentoval archeolog Adam Pažout z Autonomní univerzity v Barceloně objev týmu svých kolegů, že cesty v antickém Římě měřily dohromady nejméně 299 tisíc kilometrů, což je zhruba o 100 tisíc kilometrů více, než se dosud myslelo. Ve Vinohradském divadle v Praze se pod záštitou prezidenta republiky konal slavnostní koncert k poctě Jeho Svatosti dalajlamy. Nadšený sběratel koupil za 2,5 milionu korun raritní láhev skotské whisky Glenfiddich z roku 1959. S vysvětlením, že „lidé to nechtějí“, zablokovala radnice v Modřicích u Brna stavbu bezbariérového centra pro vozíčkáře v rezidenční části obce a později vyšlo najevo, že členové obecního vedení mají v dotčené lokalitě nemovitosti. Nabídli jsme jim jiné místo, v průmyslové zóně, vede tam chodník a je tam pole a pak nějaké haldy, a tam by to šlo, řekl k věci médiím starosta Modřic Libor Procházka. V Karlových Varech začala oprava kolumbária na hřbitově Růžový Vrch. Meteorologický ústav upozornil občany, že nad severním Atlantikem se začíná hromadit studený arktický vzduch, který by měl příští týden proniknout k jihu a přinést i do Česka výrazný chlad. Kontrolou vodních děl a vleků zahájily skiareály přípravu na lyžařskou sezonu.
