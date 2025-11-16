Revoluce Jindřicha Rajchla
Jak chce nejradikálnější politik nastupující vládní koalice změnit Česko
V září před třemi lety z tribuny na Václavském náměstí pronikl do povědomí Čechů jako nový talentovaný řečník. Putinovy rakety už pět měsíců a týden zabíjely lidi po celé Ukrajině a náměstí se zaplnilo lidmi, kteří se báli zdražení elektřiny a chtěli být zadobře s Ruskem. „Zažehneme plamen a připravíme české národní povstání,“ burcoval dav na Václaváku tehdy skoro neznámý politik Jindřich Rajchl. Čtyřicátník s vlasy střiženými na ježka se přihlásil o slovo už v době koronavirové pandemie jako hlasitý kritik covidových opatření, ale tady na náměstí v centru Prahy se jeho schopnost vnímat náladu davů pod tribunou a pracovat s ní rozepjala naplno. A kdo byl letos na posledním veřejném mítinku těsně před volbami, musel cítit, že ze síly jeho dikce a rázných vět se během uplynulých tří let nic neztratilo. „Kolaboranti,“ oslovoval na náměstí Pražského hradu lidi, kteří na znamení svého postoje přišli s ukrajinskými vlajkami, „pokud máváte vlajkami státu, který adoruje nacismus, měli byste se stydět.“ Jen za tu dobu vypiloval gesta rukou: zaťatá pěst při zvolání „ať žije naše vlast“, na závěr projevu pětkrát poklepání rukou s mikrofonem na srdce.
Tři roky úsilí a burcování nakonec Jindřichu Rajchlovi přineslo první vytoužený úspěch: stal se poslancem za vítěznou – a velmi pravděpodobně vládní – koalici. Je to pro muže hýbajícího Václavákem dostatečná meta, nebo jen zastávka na cestě dál?
Vlajka a to ostatní
V lavici určené v sále sněmovny pro vládu ještě pořád sedí členové té končící, ale jinak se tu už všechno chystá na předání žezla. Rajchl, který se tu nyní s lehkým úsměvem prochází bludištěm chodeb, pronikl ze své strany PRO (Právo Respekt Odbornost) do parlamentu jako jediný. Byl zvolen zabalený v kandidátní listině známějšího hnutí, Okamurovy SPD, pro kterou vedl kampaň v Moravskoslezském kraji. „Nová kapitola české politiky právě započala,“ sdělil pak svým fanouškům na sociálních sítích, když čerstvě zvolený předseda sněmovny Tomio Okamura sundal z budovy parlamentu ukrajinskou vlajku. Co by tato nová kapitola měla ideálně obsahovat, lze snadno vyčíst z Rajchlových projevů a sociálních sítí.
