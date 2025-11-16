Význam 17. listopadu se vrací
Jedno z nejhezčích hesel sametové revoluce znělo: „Kdo, když ne my, kdy, když ne teď!“ Platí stále.
Politika si pro nás opět přišla. Poměrně dlouho jsme si užívali přepych, kdy nás především zajímalo, jestli vlády dostatečně rychle řeší běžné problémy země. Jistě, byla tu dvě období – opoziční smlouva ODS s ČSSD a vláda Andreje Babiše v kombinaci s prezidentem Milošem Zemanem –, kdy se zápasilo o podobu demokracie, ale dobové okolnosti onen zápas usnadňovaly. Západ, ke kterému jsme se hlásili, byl jednotný a hodnotově ukotvený a většina významných aktérů české politiky k němu chtěla patřit. Byť to někdy možná tak nevypadalo.
Dnes se k vládě chystají strany, které mají snad nejslabší vazbu k odkazu 17. listopadu 1989 za celých šestatřicet let. Myšleno ze stran, které kdy měly šanci usednout v kabinetu. Ostatně ve vedení chystané trojkoalice ani mezi adepty na ministerská křesla není nikdo, kdo by se na revoluci podílel, což je dáno mimo jiné věkem aktérů.
Revoluci máme mimo jiné spojenou s Václavem Havlem, voláním po návratu do Evropy, touhou po slušnosti, odpojení od Moskvy, se snahou o zlepšení životního prostředí. Dnes hrozí dosud největší riziko eroze těchto ideálů. Ministrem zahraničí má být hajlující šovinista, který náš svět obohatil snůškou rasistických statusů. Ministrem životního prostředí jeho přítel, jenž slibuje, že poteče zelená krev, a popírá klimatickou změnu. Šéfem sněmovny už se stal obchodník se strachem a šiřitel nenávisti k menšinám, který nás chce vyvést z NATO a EU. Premiérem se má stát muž, který je ve střetu zájmů a čeká ho s největší pravděpodobností odsuzující verdikt za spáchání dvou trestných činů. Pokračovat by se dalo dlouho.
Neznamená to, že jsme tu před tím měli bezchybné politiky, čtenáři a čtenářky vědí, že jsme o jejich kauzách napsali mnoho a mnoho textů. Jsou ale kauzy, které můžete odhalit, vyšetřit a odsoudit. Jsou rámované selháním konkrétních lidí. Tomu jsme se postupně naučili čelit, takže když vypukla kauza Dozimetr, okamžitě skončil Petr Gazdík, když vypukla bitcoinová aféra, během chvíle odstoupil Pavel Blažek. Nic to nemění na vážnosti kauz, ale politická odpovědnost byla přijata a vše řeší policie, u Dozimetru už soud.
