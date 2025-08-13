0:00
13. 8. 2025

Gaza potřebuje svědectví

Když se izraelské vládě nelíbí práce palestinských reportérů, tak by měla dovolit nezávislý přístup těm zahraničním

Tomáš Lindner

Ještě v žádné válce – ani v obou světových – podle nedávného výzkumu Brownovy univerzity nezemřelo tolik reportérů jako v té, která od 7. října 2023 probíhá v Pásmu Gazy. Podle střízlivého odhadu si vyžádala životy 192 novinářů. Velká většina byla obětí izraelského bombardování hustě osídlené oblasti, jež míří na bunkry, bojovníky a funkcionáře teroristického Hamásu, ale probíhá bez velkého ohledu na civilisty. Ve 26 případech však uznávané profesní sdružení Committee to Protect Journalists (CPJ) izraelskou armádu obviňuje z cílených vražd. V tom posledním a ve světě intenzivně sledovaném – vraždě nejznámějšího reportéra z Gazy – se k tomu izraelské složky také otevřeně hlásí. 

Novinářský stan, v němž osmadvacetiletý zpravodaj stanice al-Džazíra Anas Šaríf spolu s pěti kolegy spal, se v neděli stal cílem dronového útoku. Mluvčí izraelské armády označil reportéra za velitele buňky Hamásu, která měla v popisu práce raketové útoky na Izrael. Na sociálních sítích zveřejnil nedatovanou fotku, na níž se Šaríf usmívá v objetí s Jahjou Sinvárem, strůjcem masakru dvanácti stovek izraelských občanů na hudebním festivalu a v jihoizraelských kibucech, který před rokem a půl rozpoutal nynější válku. 

A spolu s fotkou byly znovu zveřejněny i screenshoty několika elektronických dokumentů, jež izraelská armáda podle svých slov loni v říjnu objevila během vojenských operací v Gaze. Je na nich uvedena mzda, kterou Šaríf údajně od Hamásu dostával, vojenská cvičení, jimiž si prý prošel. Jeho telefonní číslo je pak podle izraelské armády v interních seznamech kontaktů elitního vojenského praporu.  

