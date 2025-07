Lidé v Pásmu Gazy zažívají peklo. Lékaři se jim zoufale snaží pomáhat, sami jsou na hranici svých sil

Do Pásma Gazy přijel před několika týdny a ještě dva měsíce tam jako lékař MSF zůstane. Jeho běžný pracovní den začíná kontrolou pacientů, následuje debata o tom, koho dalšího nemocnice může přijmout, pak přicházejí operace. Denně operují i 40 pacientů. Kapacita nemocnice je v normálním provozu asi 70 pacientů a pacientek, dnes jich je běžně stovka. Veškerý personál je na hranici zhroucení. Ošetřovatelé a ošetřovatelky pečují o pacienty, fyzioterapeutický tým provádí rehabilitace, farmaceuti předepisují léky. Těch je zoufale málo. Pacientů je naopak strašně moc. Lékaři a lékařky jsou totálně přepracovaní, chybí jídlo – někdy celý den nic nejedí – a po úmorné celodenní nebo celonoční práci odcházejí spát do stanu. „Všichni tu žijí ve stanech. Pacienty musíme propouštět dřív, než by potřebovali. Po celé Gaze je naprosto zoufalý nedostatek lůžek a u nás tomu není jinak. Když propouštím pacienty, mnozí se ptají: ,Ale kam mám jít? Žiju ve stanu. Bez přístupu k vodě.‘ Co jim na to mám říct? Rozhodnutí propustit pacienta je jedním z nejdůležitějších, jaká musíte učinit. Na lůžko čekají stovky dalších lidí,“ popisuje Fadlalla.