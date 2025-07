Aleš Najbrt: Lev musel být zdravý, silný, svalnatý s mohutnou hřívou

Vnímám to jako čest, že se toho můžeme zúčastnit. Je to téma, o kterém se tady, dá se říct, mluví skoro už od revoluce. Řešilo se to v náznacích opakovaně. My jsme například, když byl Karel Schwarzenberg ministrem zahraničí, vytvořili logo pro jím vedený úřad, ale centrálně se to řeší až nyní.