Nestyďme se za Slovensko

Špičky slovenského státu se chovají, jako by neměly stud. A co to dělá s námi? My (přenesenou) ostudu pochopitelně cítíme. Je to podobné, jako když to nějaký váš příbuzný přežene na oslavě s vínem. Opilý otravuje hostesky a všechny kolem obtěžuje nesmysly v oblaku nevábných alkoholických výparů. Vy se ho snažíte krotit a lidem kolem se neustále omlouváte. A samozřejmě se za něj obrovsky stydíte.