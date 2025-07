Ženy nejsou „příliš“ a nemusejí se mírnit

O jedno se scenáristka a režisérka Lena Dunham, již proslavil seriál Girls, rozhodně bát nemusí. Že by ona a její tvorba nechávala lidi chladnými. Netflixovskou sérii Trochu moc, kterou se vrátila k samostatné televizní tvorbě po sedmileté pauze, považuje podle komentářů nemalá část publika po prvních pár epizodách za nesnesitelnou, hlavně kvůli upovídané sebestředné hrdince Jessice, produkční, jež se po drsném rozchodu odstěhuje z New Yorku do Londýna, kde neočekávaně najde lásku v podobě tajemného zpěváka Felixe.