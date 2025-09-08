Redakce
Barbora Chaloupková
redaktorka
Pochází z Bučiny. Nadšení pro mezinárodní vztahy získala už jako dítě díky biografii Madeleine Albright. Dodnes se lehce potácí mezi láskou k vesnici a velkému světu. Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy vystudovala teritoriální studia se zaměřením na Spojené státy, studovala také v Německu a USA. Do Respektu přišla jako stážistka, stálou členkou redakce je od roku 2020. Spolupracovala s Českým rozhlasem a deníkem The Wall Street Journal. Nejraději vede rozhovory se zajímavými lidmi a píše o velkých světových tématech nebo podhoubí české politiky. V Respektu se podílí na podcastu Americká krása, mimo něj je spoluautorkou podcastu Za humny.
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