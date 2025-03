Zastrašit a vyděsit. Ekonomika i univerzity zakoušejí Trumpovu oblíbenou metodu

Americké akcie se propadají kvůli obavám z důsledků obchodních válek. Donald Trump se tváří, že se nebojí inflace ani pádu americké ekonomiky do recese. Co má prezident uvalující další cla v úmyslu? Jak významný milník je snaha o deportaci studenta Kolumbijské univerzity Mahmúda Chalíla kvůli jeho účasti v propalestinských protestech? A jaká teď panuje na kampusu prestižní newyorské univerzity atmosféra? Nejen to spolu s vybranými událostmi uplynulého týdne rozebírají Barbora Chaloupková, Jiří Sobota a Štěpán Sedláček v dalším díle Americké krásy Týdeníku Respekt. Doporučujeme také vydání stejnojmenného newsletteru: Neměl říkat, co si myslí. Vítejte v nové Americe