Neměl říkat, co si myslí. Vítejte v nové Americe

Chalíl se v tuto chvíli nachází v nechvalně proslulém detenčním centru v Louisianě, více než 2000 kilometrů od New Yorku, kde byl v sobotu večer zatčen u vchodu do budovy, v níž bydlí spolu se svou americkou manželkou a kam se také společně onoho večera vraceli. Je držitelem platných studentských víz a také takzvané zelené karty, jež ho opravňuje k dlouhodobému pobytu na území USA. V tuto chvíli je nicméně podle amerických úřadů jeho přistěhovalecký status pozastaven a studentovi hrozí deportace. Ta je však dočasně pozastavena rozhodnutím federálního soudu v New Yorku.