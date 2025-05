Trump plní své sliby. Ale odmítá přiznat chyby a s Čínou i Ruskem se přepočítal

Donald Trump má za sebou první tři měsíce v prezidentské funkci. Milník oslavil projevem v Michiganu, kde nešetřil samochválou, ale také rozhovory s kritickými novináři, kteří nešetřili jeho. Průzkumy ukazují, že jeho podpora mezi Američany klesá, a to i ve vztahu k ekonomických tématům. Jak na tom je s plněním svých předvolebních slibů, jako je omezení migrace, deportace nebo úspory bilionů dolarů z federálních rozpočtů? Nejen o tom diskutují Barbora Chaloupková, Jiří Sobota a Štěpán Sedláček v dalším díle Americké krásy Týdeníku Respekt. Doporučujeme také texty: Sto dní cesty k americké autokracii a Rozhovor: To, co dělám, je dobré pro tuhle zemi i pro lidstvo. Rozhovor s Donaldem Trumpem (The Atlantic)