Sto dní cesty k americké autokracii

Situace je mimořádná: na jižní hranici Spojených států vládne téměř klid. Před rokem touto dobou tady američtí úředníci a pořádkové jednotky přicházeli denně do kontaktu se stovkami lidí, snažících se různými způsoby o vstup do USA. Před dvěma lety, na vrcholu vlády tehdejšího prezidenta Joea Bidena, byly měsíce, kdy se tudy pokoušelo do Spojených států vstoupit až 300 tisíc osob měsíčně. Dnes je na hranicích s Mexikem ticho, počet pokusů o vstup do USA klesl téměř o 95 procent. Prvních sto dní vlády staronového prezidenta Donalda Trumpa přineslo zásadní změnu. Američtí voliči považovali omezení nelegálního přistěhovalectví do země za jednu ze svých volebních priorit. Na konci dubna 2025 může Trump hlásit, že se trendy otočily tak, jak slíbil.