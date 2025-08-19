Sbohem lukrativní místa programátorů. Absolventi informatiky si hledají místa i v rychlém občerstvení
Technologické společnosti propouštějí zaměstnance a používají k programování umělou inteligenci (The New York Times)
Manasi Mishra vyrůstala poblíž Silicon Valley a pamatuje si, jak na sociálních sítích vídala výzvy manažerů z technologických firem, aby se studenti učili programovat. „Říkávalo se: když se naučíš programovat, budeš tvrdě pracovat a získáš titul z informatiky, můžeš mít hned od začátku na výplatní pásce šesticiferné číslo,“ vzpomíná dnes jednadvacetiletá žena na dětství v San Ramon v Kalifornii.
Lákavá slova a vyhlídky technologického oboru ji povzbudily k tomu, aby už na základní škole naprogramovala svou první webovou stránku, na střední škole navštěvovala pokročilé kurzy informatiky a na univerzitě si zvolila obor počítačové vědy. Po roce hledání pracovních míst a stáží však v květnu absolvovala Purdue University bez jediné pracovní nabídky.
„Právě jsem dokončila studium informatiky a jediná firma, která mě pozvala na pohovor, je Chipotle (americký řetězec rychlého občerstvení – pozn. red.),“ prohlásila v létě v tiktokovém videu, které už nasbíralo přes 147 tisíc zhlédnutí.
Od počátku druhé dekády tohoto tisíciletí vyzývali miliardáři, vysocí technologičtí manažeři, a dokonce i američtí prezidenti mladé lidi, aby se učili programovat – s argumentem, že technické dovednosti jim zlepší vyhlídky na práci a zároveň podpoří celou ekonomiku. Technologické společnosti slibovaly absolventům informatiky vysoké platy a nejrůznější benefity.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu