0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Čeští bojovníci za Putina
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Zdraví19. 8. 202511 minut

Dlouho se zdálo, že svět vyhrává boj s AIDS. Než nastoupil Donald Trump

Čtyřicet milionů – a možná víc. Kroky Bílého domu mohou otočit pozitivní trendy v počtu nakažených a zpomalit vývoj vakcín

Martin Uhlíř

„Jako kdybych účinkovala v komedii,“ vzpomíná namibijská transžena Ruann na zkušenost, kterou před mnoha lety udělala s tamním státním zdravotnictvím. Sestry v nemocnici se jí kvůli jejímu ženskému zevnějšku smály, poukazovaly na její mužské genitálie, ostříhaly jí vlasy a nutily ji, aby se chovala jako muž. „Rozhodla jsem se, že už nikdy na žádnou státní kliniku nevstoupím,“ říká Ruann v dokumentu natočeném letos na jaře pro server Context financovaný Nadací Thomson Reuters.

Přístup ke zdravotní péči přesto úplně neztratila. Lidé jako ona se cítili vítaní a přijímaní na klinikách placených z americké rozvojové pomoci, které poskytovaly různé druhy ošetření, ale především léčbu a prevenci AIDS. V boji s nemocí, jíž dnes celosvětově trpí kolem 40 milionů lidí, z nichž loni 630 tisíc zemřelo, sehrávaly zásadní roli, což mohla využívat i Ruann. V Namibii postihuje AIDS tamní komunitu translidí nejvíc ze všech ohrožených skupin obyvatelstva. Až po ní následují homosexuální muži, drogově závislí a sexuální pracovníci.

Brány klinik financovaných z amerických peněz byly nejen v této konkrétní africké zemi otevřeny všem bez rozdílu. Kromě osvěty a kondomů nabízely zdarma i moderní antivirotika jak zdravým k preventivnímu užívání, tak i nakaženým k léčbě. A jako takové se staly trnem v oku americkým republikánům. Pod záminkou, že z peněz, které kliniky financují, jsou v rozporu s pravidly programu hrazeny interrupce (ve skutečnosti šlo jen o několik zákroků v Mosambiku, kde je interrupce legální), byl celý program pomoci uveden do stavu klinické smrti. Většina klinik, které v chudých zemích financoval, zavřela, zkušení pracovníci odešli.

↓ INZERCE

Jenže moralizování proti viru HIV nepomůže. Přes nadějné zprávy z laboratoří vyvíjejících nové medikamenty mohou dosud klesající počty nakažených začít zase růst a boj s AIDS se může vrátit o celé roky zpět.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články