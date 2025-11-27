Neposlušné tenisky Ediho Ramy jdou do Bruselu
Albánie během dvanácti měsíců otevřela kompletní vyjednávací agendu o vstupu do Unie a k integraci postupuje tempem, jež mezi kandidáty nemá obdoby
Na začátku letošního října pohovořil americký prezident Donald Trump na summitu v Kodani o tom, jak vyjednal mír mezi Ázerbájdžánem a Arménií. Trochu to spletl. Místo Ázerbájdžánu řekl „Aberbajdžán“ a Arménii zaměnil s Albánií. Jen málokterý balkánský politik by si mohl dovolit to, co následně udělal albánský lídr Edi Rama: během pauzy po jednání se přitočil k hovoru mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a jeho ázerbájdžánským protějškem Ilhamem Alijevem, položil Macronovi ruku na rameno a sdělil mu, že by se měl omluvit. „Nepogratuloval jste nám k uzavření míru mezi Ázerbájdžánem a Albánií.“
Pobavený Macron se skutečně omluvil. Bezelstný vtípek, jak celou situaci později Rama vysvětloval, se stal virálním hlavně v Evropě, v níž se Edi Rama stává stále známějším. Předseda Socialistické strany Albánie, bývalý dlouholetý starosta Tirany a od roku 2013 předseda vlády slíbil, že jeho země do roku 2030 vstoupí do Evropské unie – a mnozí se mu vysmáli. Rama a jeho vláda ale šlápli na plyn a posouvají zemi k EU nevídaným tempem.
Země, která prožila studenou válku v absolutní izolaci komunistického režimu Envera Hodži, v devadesátých letech zaznamenala obrovský nárůst kriminality a odchod statisíců obyvatel do zahraničí a doposud je jednou z nejchudších v Evropě, teď udivuje rychlostí, s níž řídí jednání o vstupu do Unie. Albánie má velkou šanci být po mnoha letech prvním novým členem bloku – a její „ztřeštěný“ premiér v tom hraje zásadní roli.
Proč tak rychle?
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Abychom zůstali svobodnými lidmi, potřebujeme omezit nové technologie. Možná drony
Týden plný křtů
A kromě toho i debat a setkání