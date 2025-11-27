0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Když se mladí lidé naštvou
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Zahraničí27. 11. 20258 minut

Neposlušné tenisky Ediho Ramy jdou do Bruselu

Albánie během dvanácti měsíců otevřela kompletní vyjednávací agendu o vstupu do Unie a k integraci postupuje tempem, jež mezi kandidáty nemá obdoby

Magdaléna Fajtová

Na začátku letošního října pohovořil americký prezident Donald Trump na summitu v Kodani o tom, jak vyjednal mír mezi Ázerbájdžánem a Arménií. Trochu to spletl. Místo Ázerbájdžánu řekl „Aberbajdžán“ a Arménii zaměnil s Albánií. Jen málokterý balkánský politik by si mohl dovolit to, co následně udělal albánský lídr Edi Rama: během pauzy po jednání se přitočil k hovoru mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a jeho ázerbájdžánským protějškem Ilhamem Alijevem, položil Macronovi ruku na rameno a sdělil mu, že by se měl omluvit. „Nepogratuloval jste nám k uzavření míru mezi Ázerbájdžánem a Albánií.“

Pobavený Macron se skutečně omluvil. Bezelstný vtípek, jak celou situaci později Rama vysvětloval, se stal virálním hlavně v Evropě, v níž se Edi Rama stává stále známějším. Předseda Socialistické strany Albánie, bývalý dlouholetý starosta Tirany a od roku 2013 předseda vlády slíbil, že jeho země do roku 2030 vstoupí do Evropské unie – a mnozí se mu vysmáli. Rama a jeho vláda ale šlápli na plyn a posouvají zemi k EU nevídaným tempem.

Země, která prožila studenou válku v absolutní izolaci komunistického režimu Envera Hodži, v devadesátých letech zaznamenala obrovský nárůst kriminality a odchod statisíců obyvatel do zahraničí a doposud je jednou z nejchudších v Evropě, teď udivuje rychlostí, s níž řídí jednání o vstupu do Unie. Albánie má velkou šanci být po mnoha letech prvním novým členem bloku – a její „ztřeštěný“ premiér v tom hraje zásadní roli.

↓ INZERCE

Proč tak rychle? 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články