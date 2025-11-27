0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Když se mladí lidé naštvou
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
27. 11. 20259 minut

Abychom zůstali svobodnými lidmi, potřebujeme omezit nové technologie. Možná drony

Možná by bylo dobré, abychom se při každé novotě zeptali, zda svobodu jednotlivce zvětšuje, nebo ji naopak umenšuje

Ján Markoš
,
Denník N

„Zamrzám přitisknutý ke zdi. Mezi mnou a ulicí je plechová brána, ale pokud dron přelétá ve výšce 2–3 metry nad povrchem, jeho citlivá termokamera bez problémů zachytí moji tepelnou stopu. Bzučící objekt nakonec proletí pár metrů ode mě. Než stihnu vydechnout, na druhém konci ulice, ze směru, kam zmizel, se ozve ohlušující výbuch.“

Výše citované věty nepocházejí ze sci-fi románu ani z epizody britského seriálu Černé zrcadlo. Nejsou ani popisem úzkostné noční můry. Pocházejí z mimořádné – a mimořádně důležité – reportáže Tomáše Forróa „Drony píší budoucnost válek a hrozeb civilního světa. I snajpeři začínají být zbyteční“, která vyšla minulý týden v Denníku N.

V ukrajinských městech a vesnicích blízko fronty nejsou podobné děsivé zážitky ničím výjimečným. Forró popisuje drony, které před supermarkety či kostely házejí malé miny ve tvaru motýlků. Rusové počítají s tím, že děti neodolají nové „hračce“. A také drony číhající při cestách na auta, vzlétnou, až když se vozidlo těsně přiblíží. A narazí do předního skla.

↓ INZERCE

Píše o nesnesitelné lehkosti, se kterou je dnes možné zabít člověka. Pomocí dálkového ovládání, na vzdálenost desítek kilometrů:

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články