Zahraničí26. 11. 202510 minut

Reportáž: Snížení evropské závislosti na Číně začíná na haldách těžebního odpadu ve středu Afriky

Geopolitická šachovnice a nová studená válka se přesouvají i na někdejší koloniální železnici

Tomáš Lindner

Pás vyváží rudu k prvnímu zpracování a z trávicího traktu továrny padá měď. Mopani Copper Mines na severu Zambie je jedním z největších měděných dolů na světě. V areálu stojí nefunkční, více než devadesát let stará šachta a jen kousek od ní její nejmodernější, švédskými důlními firmami vybavená následovnice, již lze ovládat na dálku odkudkoli na světě.  Právě nyní tu přitom vzniká nejen měď k dalšímu zpracování, ale i nový evropský přístup k africkému kontinentu.  

Reaguje na pronikání Číny, která v Africe posledních dvacet let ve velkém staví silnice, digitální kabely, přístavy, železnice a doly. Sever Zambie sousedí s jihem Konga, kde se těží neskutečné tři čtvrtiny světové produkce kobaltu, základu lithiových baterií. Tamní doly patří čínským firmám a vytěžená surovina se vyváží do Číny – až tam se zpracovává a zpětně prodává do světa. Asijská velmoc kontroluje 95 procent trhu.

Evropané dlouho především kritizovali čínské excesy, tedy uplácení afrických vladařů či nekvalitní stavby, ale fakticky jejich vliv klesal. Nyní se snaží tuto ztrátu relevance zastavit – a v čase stoupajícího geopolitického napětí také například získat přístup ke vzácným africkým minerálům. Právě Zambie patří k žádaným partnerům v zelené i digitální transformaci: je sedmým největším producentem mědi a má zásoby kobaltu, lithia, niklu i grafitu.

