Manuál na děti 26. 11. 202513 minut

Otcové v plenkách: Muži kolem nás neumějí mluvit o tom, jak prožívají rodičovství. A my to chceme změnit

Manuál na děti – série rozhovorů o výchově, 10. díl: Se slovenskými novináři Rastislavem Kačmárem a Michalem Červeným o jejich podcastu Otcovia v plienkach, o tom, že nejsou baviči a proč muži nechtějí mluvit o emocích

Markéta Plíhalová

Na české i slovenské podcastové scéně je mnoho rodičovských podcastů, v nichž hrají jednoznačně hlavní roli matky. Váš podcast Otcovia v plienkach, který vydává Denník N, je tedy výjimkou. Proč vlastně?

Rastislav Kačmár: Muži se o tomto tématu veřejně moc bavit nechtějí. A jednou z našich motivací bylo právě to, že neexistoval žádný zdroj informací, kde by otevřeně mluvili o emocích, které zažívají v souvislosti s otcovstvím coby velkou změnou v životě. Naše zkušenost je taková, že chlapi obecně nejsou otevření tomu, aby toto prožívali před jinými lidmi. Ať už jde o podcast, článek v médiích nebo debatu mezi známými. 

Michal Červený: Já mám pocit, že aby muži o něčem takovém otevřeně mluvili, potřebují sedět a mluvit u piva. A po pátém se možná dostanou k podstatným tématům. Také mi chyběl podcast, který by rovnou komunikoval: jdeme si povídat o emocích a žádné pivo ani srandy tu nebudou. Je mnoho mužů, kteří řeší nejrůznější otázky a nikomu to neříkají. Když slyší nás – dva muže, kteří si o tom povídají, může pro ně být osvobozující zjistit, že podobné problémy řeší i někdo jiný. 

Co podle vás mužům brání, aby o rodičovství mluvili?

