Seriály na listopad: Apokalypsa vynuceného štěstí, extáze v Amsterdamu, finále Stranger Things
Je možné, aby si autor zlomových a éru definujících seriálových ság Perníkový táta (Breaking Bad) a Volejte Saulovi (Better Call Saul) Vince Gilligan připsal hattrick? Může do třetice přijít s něčím nečekaným, novátorským a ojedinělým? Jeho Pluribus patří k nejočekávanějším sériím nejen podzimu, ale i roku. Podobné očekávání se pro některé fanoušky a fanynky pojí i s finále Stranger Things, jež startuje na konci listopadu. Politické drama Rána bleskem pak nabízí historickou rekonstrukci krátkého prezidentství Jamese Garfielda a jeho skon rukou atentátníka. Jiný typ skutečného zločinu nabízí dokumentární série Amsterdam Narcos.
Pluribus (Apple TV+, 6. 11.) Nějakou dobu se mluvilo o tom, že by scenárista Vince Gilligan měl pracovat na sérii, jejíž hlavní postavou bude Kim Wexler, přítelkyně protřelého, amorálního a zároveň selhávajícího právníka Saula Goodmana ze seriálu Volejte Saulovi. A že jeden z nejoceňovanějších autorů současnosti zůstane ve volném žánru existenciální krimi. Nakonec se vydal jiným směrem, byť do seriálu Pluribus obsadil herečku, která ztvárnila Saulovou přítelkyni. Rhea Seehorn představuje úspěšnou autorku romantických bestsellerů Carol. Její turné k nové knize ale náhle naruší stěží pochopitelná apokalyptická událost. Gilligan tu jde vlastní cestou, mimo trendy a módu. Dokáže maximálně využít kreativní volnosti, kterou mu evidentně dali producenti. Znovu nabízí morálně komplexní a komplikovaný svět vynuceného štěstí, v němž se přelévají znaménka mezi těmi, kdo jsou dobří, a těmi, kdo jsou zlí. Po dvou epizodách se může show ve zbývajících šesti vydat víceméně kamkoli. Což už je v terénu plném recyklací a napodobenin samo o sobě nejlepší doporučení.
