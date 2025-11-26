Ranní postřeh Nory Fridrichové: „S vámi se nebavím, jste lůza.“
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Toto mi odvětil poslanec SPD a lídr PRO Jindřich Rajchl, když jsem ho v kuloárech Poslanecké sněmovny požádala o rozhovor. Zrovna vypukl jeho pornoskandál a já k němu natočila a odvysílala dva rozhovory – s advokátem a odborníkem na ochranu osobnosti docentem Alešem Rozehnalem („Vědět o Rajchlových videích je ve veřejném zájmu“) a s youtubery Mikem Oganesjanem a Vojtěchem Pšenákem („Rajchl žije jinak, než káže druhým“).
Právě natáčení s youtubery dovedlo poslance Rajchla k závěru, že jsem „součástí Oganesjanova organizovaného gangu“. I mě se proto budou týkat jeho právní kroky. Poslanci jsem na to řekla, že na mou účast v nějakém gangu by měl mít nějaký důkaz a ten neexistuje. Ale samozřejmě hořím zvědavostí, co bude. A hlavně, zda vůbec něco.
Vyhrožovat novinářům „právními kroky“ je u českých politiků oblíbený sport, který se však zpravidla děje proto, že se tak pokoušejí odvést pozornost od skandálu, který na ně novináři právě vytáhli.
Když například Deník N zveřejnil informaci o statusech poslance Filipa Turka, kde Turek hajluje, obdivuje Hitlera a vyjadřuje se odporně na adresu kdekoho včetně romského dítěte popáleného žhářským útokem neonacistů, hned začal novinářům vyhrožovat „masivními právními kroky“. Ty se ale následně smrskly na trestní oznámení na redakci. To mě upřímně rozesmálo. Víte, jak taková trestní oznámení obvykle končí?
