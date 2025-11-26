Týden plný křtů
A kromě toho i debat a setkání
Milé čtenářky, milí čtenáři,
tenhle týden se v Respektu hodně křtilo a debatovalo. Křtily se knihy a debatovalo se o závažných a podstatných věcech.
Tenhle vzkaz píšu ve středu pozdě večer a před pár desítkami minut skončil křest knihy Výjimečný stav, kterou jsme vydali my, Respekt, a jsou to úvahy a myšlenky naše bývalého šéfredaktora a kolegy Martina M. Šimečky. Křtilo se debatou, a té vévodil autor, Erik Tabery a dva hosté ze Slovenska, Matúš Kostolný a Monika Tódová.
