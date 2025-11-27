0:00
Zahraničí27. 11. 202517 minut

Proč by měl Trump mírovým plánem zachraňovat Putina? Ať USA podporují Ukrajinu a nechají Rusko dál krvácet

S ruským historikem Sergejem Radčenkem o tom, že dohoda by oslabila Evropu i americké strategické zájmy

Petr Horký

Podle tzv. 28bodového mírového plánu, který dala dohromady vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa ve spolupráci s Rusy, by měla válka na Ukrajině v dohledné době skončit. Návrh má ovšem řadu podmínek, které se především Ukrajině nelíbí. Liší se od podobných iniciativ, kterých jsme byli svědky během téměř čtyřleté války na Ukrajině? Nebo je to jen další planá snaha a válka bude pokračovat?

Ten návrh nápadně odpovídá tomu, co si přeje Rusko, na což upozorňuje jak řada evropských zemí, tak Ukrajina. Vladimir Putin říká, že si přeje mír – a to je nejspíš pravda. Jak zní známý citát Carla von Clausewitze, každý agresor miluje mír, protože dosáhnout svého cíle bez boje je samozřejmě výhodné. Že musíme držet prapory míru vysoko a odzbrojit své nepřátele, říkával i Stalin. Tímto způsobem přistupuje k míru na Ukrajině také Putin. Samozřejmě si přeje mír, ale za svých podmínek – a ty se za ty roky nezměnily. Velmi jasně se ukázaly na schůzce v Istanbulu v roce 2022, kde Rusko a Ukrajina diskutovaly o možnosti neutrální Ukrajiny. Jednou z ruských podmínek tehdy bylo, že Ukrajina nikdy nevstoupí do NATO ani nepovolí vojákům NATO vstup na své území. Tohle je pro Putina nadále jednou z klíčových podmínek pro mír. Ukrajina se také musí vzdát svých zbraní a snížit velikost své armády. V Istanbulu se mluvilo o tom, že by ukrajinská armáda měla mít maximálně 85 tisíc vojáků.

Teď je tohle číslo vyšší.

Ano, ale mluvíme o americkém návrhu. V Istanbulu se každopádně mluvilo o 85 tisících a výrazných omezeních týkajících se toho, jaký typ zbraní smí Ukrajina vlastnit. Mezi dalšími požadavky tehdy bylo, že Kyjev musí změnit jazykové zákony a zavést ruštinu jako úřední jazyk. V novém návrhu jsou věci, které v istanbulském návrhu nebyly, především Putinův požadavek, aby se Ukrajina vzdala Moskvou dobytých území a Západ jejich anexi Ruskem uznal. Putin je chce a chce také konec Volodymyra Zelenského. To je z požadavků zřejmé. Když se podíváte na současný návrh, evidentně odráží předchozí ruské požadavky, ale neodráží ty ukrajinské.

