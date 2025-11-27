0:00
Česko27. 11. 202511 minut

Je to pořád on, štít a meč – Jiří Ovčáček

Jak se bývalý mluvčí Miloše Zemana změnil v člověka, který varuje před Putinem, a čemu je ochoten darovat svou řemeslnou dovednost

Ivana Svobodová

Nedávný roztleskávač ruské páté kolony jde kolem řeky Smědá, na nohou boty z Ukrajiny. Spolu s taškou, která se mu při procházce Hejnicemi houpe na rameni, si je Jiří Ovčáček koupil v červenci na tržnici ve Lvově mezi nálety ruských dronů a kinžalů, před nimiž přijel vyvézt do bezpečí dva ukrajinské občany. 

Po návratu se na veřejnosti zjevil úplně nový člověk. O svém výletu na Ukrajinu napsal bývalý mluvčí Miloše Zemana reportáž na web Forum 24, kde se k šoku mnohých lidí emotivně zastal Ukrajiny a varoval před nepřátelským Ruskem, které chce zabíjet a nelze se s ním domluvit. Do té doby to byl přitom člověk, který deset let za sebou šikoval proruské fanoušky Miloše Zemana a dával vřelé rozhovory ruským médiím. 

V šoku z nového Ovčáčka je evidentně i Lukáš Kudlička, který do Hejnic, kde Ovčáček už pár let žije, přijel na výlet a bývalého mluvčího přišel na chodníku pozdravit. „Jste to fakt vy?“ říká. „Když jste byl u Zemana, nemohl jsem vás za ty rudé řeči vystát. Úplně jsem vás nesnášel. Ale teď je všechno zapomenuto. Totálně vás beru.“ 

Láska z penzionu

