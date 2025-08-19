Ke Kafkovi se přidává nejistý otec s teenagery. V San Sebastiánu budou soutěžit dva české filmy
Nevděčné bytosti režiséra Olma Omerzua jsou opět rodinným psychologickým dramatem
Rekordní účast, a tedy i šance bude mít letos česká kinematografie na filmovém festivalu ve španělském San Sebastiánu. Hned dva tuzemské snímky se nakonec dostaly do hlavní soutěže. Spolu se životopisným portrétem Franz režisérky Agnieszky Holland se bude o hlavní cenu Zlatou mušli ucházet i nový film režiséra Olma Omerzua Nevděčné bytosti.
Absolvent FAMU slovinského původu přitom není v San Sebastiánu poprvé. V roce 2022 organizátoři vybrali do vedlejší soutěžní sekce New Directors jeho Rodinný film. Největším českým úspěchem na jedné z klíčových evropských přehlídek zůstává vítězství dramatu Bohdana Slámy Štěstí v roce 2005.
Nevděčné bytosti jsou – podobně jako Rodinný film – psychologické drama, v němž rodina čelí výzvám, které otestují morální kompas rodičů i pevnost vztahů mezi nimi a jejich dětmi. Na začátku je dovolená, která se nečekaně zvrtne. Rozvedený a nejistý otec se vypraví se sedmnáctiletou dcerou a třináctiletým synem do chorvatského kempu. Konstelace není úplně ideální: muž chce sám sobě dokázat, že alespoň jako otec úplně neselhal, dcera trpící anorexií se začne vídat s místním problematickým mladíkem z bohaté rodiny. Věci navíc zkomplikuje vražda, která má dohru i po návratu do Česka. Omerzu zdůrazňuje, že ho zajímal předně pohled a zkušenost otce.
Snímek se natáčel v Chorvatsku a České republice podle scénáře Olma Omerzua, Nebojši Pop-Tasiće a Kashi Jandáčkové. Do hlavní role otce režisér obsadil irského herce Barryho Warda (film Kena Loache Jimmyho tančírna nebo krimi seriál Des). Jeho děti ztvárnili modelka Dexter Franc a Antonín Chmela. Místo svého tradičního kameramana Lukáše Miloty tentokrát Omerzu sáhl po spolupráci s Kryštofem Melkou. Film stříhal zkušený Jarosław Kamiński, který pracoval například na oceňované Studené válce, válečném dramatu ze Srebrenice Quo vadis, Aida? nebo oscarové Idě.
