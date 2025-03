Republikáni by jednou mohli litovat, co sami způsobili. Trump rozvrací soudní systém

Řada kontroverzních výnosů prezidenta Donalda Trumpa narazila u federálních soudů. Šéf Bílého domu kvůli tomu verbálně zaútočil na federálního soudce Jamese Boasberga a volal po jeho odvolání, což vyvolalo ojedinělou reakci předsedy Nevyššího soudu USA. Dospěla nová administrativa po necelých třech měsících do ústavní krize? Bude respektovat soudní moc? A co když ne? A o jakou právní teorii se republikáni opírají? Nejen to rozebírají v novém díle Americké krásy Týdeníku Respekt Jiří Sobota, Barbora Chaloupková, Štěpán Sedláček a jejich hostka Andrea Procházková.