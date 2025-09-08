0:00
0:00
Astrounat Brázda
Najednou jsem měl chuť do života
9. 8. 20251 hodina 13 minut

Nejdřív ultimátum a pak summit s Putinem na Aljašce. Co dělá Trump dobře a jak rozumět jeho zahraniční politice

Americká krása #65 o americké zahraniční politice v uplynulém půl roce a vizi světových pořádků podle Donalda Trumpa

Jiří Sobota
,
Barbora Chaloupková
,
Štěpán Sedláček

Jak se jeví americká zahraniční politika a role USA ve světě po půl roce Donalda Trumpa v prezidentském úřadě?  Jaké mají jeho kroky na mezinárodním poli dopady a co čekat od summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který se má konat 15. srpna na Aljašce? Lze mluvit o nějaké Trumpově doktríně? A je zralý na ocenění pojmenované po vynálezci dynamitu? Nejen o tom debatují Jiří Sobota, Barbora Chaloupková a Štěpán Sedláček v dalším díle Americké krásy.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Americká krása

121 článků
61 podcastů
Všechno k sérii

