Jak Donald Trump vytváří svět podle vlastních představ
Statistika je nuda, než ji dostane do rukou hlavní americký konspirátor
Vážení čtenáři našeho amerického newsletteru,
možná podobně jako já žijete ve světě, o němž se domníváte, že se na něj alespoň v základních rysech můžete spolehnout. Věříte číslům a faktům, z nich při svém uvažování vycházíte. Samozřejmě neověřujete každý jednotlivý dílek skládačky, o kterou svoji jistotu opíráte – na to nemáte čas ani kompetenci, to byste se museli ze všeho zbláznit. Když odborníci například oznámí, že ekonomika v loňském měsíci vytvořila tolik a tolik pracovních míst, berete to jako holou skutečnost, z níž vyvozujete, zda se společné věci daří či nikoli. Ani vás nenapadne, na jak tenkém ledě se v takovém okamžiku nacházíte.
Alespoň některým Američanům to došlo v uplynulých dnech, když Donald Trump nařídil svému týmu, aby co nejrychleji odvolal z funkce šéfku Úřadu pro statistiku práce Eriku McEntarfer, jež má právě čísla o nezaměstnanosti na starosti. Důvodem byla značná revize údajů o pracovních místech z předchozích měsíců, samozřejmě směrem dolů, tedy tak, jak to obrazu ekonomicky úspěšného prezidenta nemůže vyhovovat. Jednalo se o skutečně dramatickou úpravu, původní květnový odhad úřadu klesl ze 144 000 údajně nových pracovních míst na pouhých 19 000, v červnu je situace obdobná, americká ekonomika místo původně ohlášených 147 000 nových po korekci údajně vytvořila jen 14 000 nových pracovních příležitostí. Čerstvý červencový odhad je navíc nečekaně nízký, jenom 73 000 nových míst, což může, ve světle předchozích měsíců, poslat následná korekce, ehm, bůhví kam.
