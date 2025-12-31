0:00
Astrounat Brázda
Česko31. 12. 20259 minut

Nová koalice si chce usnadnit propouštění úředníků a dát větší moc ministrům

Nečekaně rychlý poslanecký návrh na změny ve státní správě nikdo neprojednal s odbory, neprošel řádným legislativním procesem a chybějí k němu data

Kristýna Jelínková
,
František Trojan

Rušení míst na ministerstvech bylo první vlaštovkou v rychlém postupu nové vlády při přetváření státní správy. Proces ještě zdaleka není u konce, ale mnohem překvapivější opatření poslala formou poslaneckého návrhu do dolní komory skupina vládních zákonodárců. Jde zatím o nejvýraznější změnu, kterou kabinet Andreje Babiše připravil. První analýzy naznačují, že zákon – za nímž stojí Radek Vondráček (ANO) či Libor Vondráček (SPD) – není snahou reformovat státní správu koncepčně. Spíše naopak. 

Přes svátky je tak mezi úřednictvem rušno. Že poslanci poslali narychlo a v takový čas zákon měnící povahu státní služby, byl pro úředníky blesk z čistého nebe. Nikdo s nimi změny dopředu neprojednával a v rozhovorech mimo záznam rozhořčeně popisují, že často i na dovolených studují, jaký bude jejich osud za půl roku, odkdy má norma začít platit.

Politizace úřadu 

Zasvěcenci popisují, že jedním z největších rizik nové podoby státní služby je její politizace. Po tlaku Evropské komise již více než dekádu platí úzus, že státní správa a politika mají být ve zdravé míře oddělené. Úředníci mají v ideálním stavu (který samozřejmě někdy nepanuje) zajišťovat expertizu, kontinuitu a servis pro ministry nebo premiéra. Změny, od kterých si předkladatelé oficiálně slibují méně byrokracie a větší flexibilitu, ale tento stav nabourávají.  

