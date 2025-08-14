Válka na Ukrajině pokračuje, ale nejhorší Zelenského obavy se nenaplnily. Zatím
Trump veřejně nekývl na předání okupovaných území Rusům. Jak by mohl vypadat kompromis při jednáních Kyjeva s Putinem
Třicet dvoustranných rozhovorů se západními státníky, rychlá návštěva u německého kancléře Friedricha Merze v Berlíně a společně s ním a dalšími evropskými lídry telefonát s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Diplomatická ofenziva Volodymyra Zelenského bezprostředně předcházející americko-ruskému summitu na Aljašce pokračuje i po jeho nejasném skončení, kdy ukrajinský prezident trvá na tvrdém tlaku na Rusko. Trump už o jednání informoval Evropany i Zelenského, který za ním v pondělí přiletí do Washingtonu. A na stole dál leží zásadní otázka: Na jaký ústupek je ochotný Zelenskyj v budoucnu případně kývnout, aby po třech a půl letech válka s Ruskem skončila?
Varování
Jednání mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem mohla podle analytiků ovlivnit aktuální situace na frontě. A pro Ukrajinu se před summitem nevyvíjela dobře. Rusům se po delší době podařil větší průlom na Donbase u Dobropillji, donedávna zcela neznámém východoukrajinském městě. Postoupili zde zhruba o deset kilometrů v řádu několika dnů – což se jim za poslední dva roky nikde jinde v takhle krátké době nepodařilo.
Sama Dobropillja důležitá není, leží ale ve strategickém směru na silnici vedoucí k posledním dvěma velkým městům, která Rusové na Donbase nekontrolují – Kramatorsku se Slavjanskem. Snaží se k nim celý letošek probít z více stran, obejít menší, dobře opevněná města v oblasti – a u Dobropillji se jim otevřela další možnost k výpadu. Vojenští experti označovali průlom za rizikový především proto, že se Rusové dostali do týlu Ukrajinců přes obrannou linii. Buď našli slabé místo, nebo nebyla dostatečně střežena, což ukazuje na možnou zranitelnost.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu