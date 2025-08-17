Rozhovor17. 8. 202512 minut
Libuše Jarcovjáková: Ještě na to nejsem ready
S uznávanou fotografkou o české nominaci na Oscara, nutnosti zvolnit tempo a víře v mladou generaci
Jak často se vám stává, že se vám v noci zdá o něčem hezkém, co by se vám mohlo přihodit, a pak se vám to po probuzení opravdu stane?
Vím, na co narážíte, a myslím, že se mi to stalo poprvé.
Vám se totiž teď v pondělí 11. srpna zdálo, že jste jela tramvají a její řidič najednou oznámil nominaci dokumentárního filmu o vašem životě Ještě nejsem, kým chci být do soutěže o Oscary. V tom snu začala celá tramvaj jásat, ale vy jste protestovala, že to nemůže být pravda a ať se lidi uklidní. A pár hodin nato skutečně přišla oficiální česká nominace snímku Kláry Tasovské složeného z vašich fotografií.
Byl to opravdu bizár. Řekli nám předem, že budou ve tři čtvrtě na osm volat tomu, kdo bude nominovaný, a že pak musí být připravený na osmou na přímý televizní vstup. S Klárou jsme obě v klidu spaly, ani jsme si nedávaly budíka. Myslela jsem si, že náš dokument se diskvalifikuje už jen tím, že to je dokument, který je u nás mezi filmy pořád trošku druhořadá věc.
