Slib zrevidovat státní správu vláda splnila, reforma to ale není
Seriál Splněno? Nesplněno? – 9. díl: Kde se snížil počet pracovních a služebních míst
Vždycky s tím byl spojen určitý paradox: lidé mají rádi, když je na úřadech dlouho otevřeno, nemusí stát ve frontách a úředníci nebo spíš úřednice vypadají odpočatě, mají dobrou náladu a ochotně pomáhají. Zároveň ovšem platí, že máloco sklízí před volbami takový úspěch jako slib propouštění úředníků. Podrobně jsme to nezkoumali, ale pravděpodobně neexistuje politická strana, která by s tímto slibem nešla někdy do voleb.
I kabinet Petra Fialy si v lednu 2022 zapsal plán na propouštění úředníků do svého programového prohlášení, kde stojí: „Na základě inventury všech agend státu do konce roku 2023 představíme konkrétní plány na snížení počtu úřednických míst. Zbytečné úřední úkony zrušíme a potřebné služby zefektivníme.“
V srpnu 2022 skutečně zadal ministr vnitra Vít Rakušan svým lidem vypracovat metodiku, podle níž by se mělo při revizi státních úřadů postupovat. Po roce pak vznikl desetistránkový materiál, podle něhož měly jednotlivé části ministerstev samy prověřit, jestli vše, co dělají, je skutečně nezbytné, zda se něco nezdvojuje a kolik míst by se dalo zrušit.
„Po schválení ministrem vnitra bude tento svodný materiál a v něm označené priority rozpracován na úrovni příslušných sekcí do plánů realizace,“ píše se v metodice. Při hledání úspor se přitom mělo zkoumat, jestli nějakým příliš rychlým škrtem nebude ohroženo naplňování ústavou zaručených práv a svobod, nedojde k ohrožení bezpečnosti státu, k porušení právních norem EU, k narušení jiných funkcí státu nebo k narušení veřejného pořádku.
