Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Po chladnějších dnech v závěru července se vrátilo slunečné počasí s teplotami vysoce přesahujícími třicet stupňů Celsia. Z ohrady u Návštěvnického centra Srní v šumavském národním parku unikli na svobodu čtyři z celkem třinácti zde držených vlků a úřady stanovily krizový štáb k jejich odchytu. Začal platit bezvízový styk s Vietnamem. Ministerstvo obrany schválilo nákup 44 velitelských a bojových tanků Leopard 2A8 německé výroby za 34 miliard korun včetně tzv. bohemizace, tedy přizpůsobení strojů potřebám tuzemské armády. Po této provokaci ukončujeme s vaším prezidentem veškeré kontakty, vzkázalo čínské ministerstvo zahraničí českému ministerstvu zahraničí v reakci na zprávu, že prezident České republiky Petr Pavel navštívil tibetského duchovního vůdce Jeho Svatost 14. dalajlamu a popřál mu k jeho devadesátinám. Statistický úřad oznámil, že kůrovec je na ústupu a v Česku přibývá lesů. Dopravní policie dostala dvě nové dodávky se speciálním vybavením pro kontrolu, zda jsou řidiči za volantem pozorní a plně se věnují řízení. V nelegálním „zookoutku“ ve Zvoli u Prahy se z výběhu podhrabal lev a přivolaná jednotka policistů byla nucena jej na místě zastřelit. Je skutečně dobře, že se Německo ujalo vůdčí role a svolalo jednání, ve kterém jde o záchranu tváře ve chvíli, kdy záchrana tváře není málo. Je to skutečně důležité, protože představa, že bude mír v Evropě dojednán bez Evropanů, by byla takovou vizitkou zahraniční politiky, bezpečnostní politiky kontinentu, že bychom za ni trpěli po léta, komentoval bývalý velvyslanec při NATO Jakub Landovský pro veřejnoprávní rozhlas videokonferenci svolanou německým kancléřem Friedrichem Merzem, na níž evropští lídři včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vysvětlovali americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že by se neměl nechat ošálit na své následné schůzce s ruským vůdcem Vladimirem Putinem (která skončila až po uzávěrce této rubriky, a není proto jasné, zda si Trump vzal evropská doporučení k srdci). Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský pošesté navštívil Ukrajinu a během cesty uctil památku padlých československých legionářů ve Zborově. Zatím neznámý pachatel zapálil budovu mateřské školy v Jaroměři. Já jsem nic neudělala. Já se na rozdíl od jiných mohu ráno probudit a podívat se do zrcadla. A ani se ze sebe nemusím poblít, prohlásila zlínská poslankyně za hnutí ANO Margita Balaštíková krátce poté, co vyšlo najevo, že se nedávno během divokého rozvodu snažila zničit firmu svého bývalého manžela tím způsobem, že tam její známá ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková začala opakovaně posílat na kontrolu své podřízené s příkazem „něco najít“ a pokutovat; když se navíc prozradilo, že Balaštíková hledala člověka ochotného za 50 tisíc korun zastřelit psa exmanželovy nové přítelkyně, stáhlo ji hnutí ANO z kandidátky do blížících se voleb a přimělo ji pozastavit členství. Entomologové varovali občany, že úderem druhé poloviny srpna přijdou zdejší vosy po zakuklení larev o svůj zdroj cukru a jako každý rok „zdivočí“. V Moravských Budějovicích vyrostl nový testovací polygon pro drony a jiné bezpilotní prostředky.
