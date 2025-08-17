Nejen Balaštíková a hygiena. Tohle je hra o pověst státní správy
Jak divoký rozvod poslankyně ANO upozornil na o dost závažnější problém
Pokud se Andreji Babišovi nedá něco upřít, pak je to schopnost rychle vyházet své stranické kolegy vždy, když nějakou nepřístojností naruší opečovávanou fasádu jeho ANO. Jako faktický majitel jedná Babiš rychle, bez zbytečných řečí: své zkušené a velmi loajální poslankyni Margitě Balaštíkové ani nezavolal, aby se zeptal na její verzi příběhu, a pouhým slovem ji vyhodil z kandidátní listiny Zlínského kraje pro říjnové volby.
Stalo se tak poté, co server Seznam Zprávy zveřejnil telefonát z roku 2023, kde si Balaštíková domlouvá zabití psa přítelkyně svého manžela, s nímž se delegátka ANO dramaticky rozváděla, a Babišův PR tým zjevně vycítil, že tahle story veřejnosti neunikne. Přirozeně jde o dobrý instinkt, protože nikdo v zemi milovníků psů nechce, aby v parlamentu zasedal někdo tak cynický, jako je – přesněji v čase svého citového vykolejení byla – paní Balaštíková.
Teď lze samozřejmě spekulovat, nakolik tahle událost naruší jinak suverénní tažení ANO za říjnovou volební výhrou. Přesun hlasů ve prospěch vládních stran není pravděpodobný, ovšem někteří vlažní podporovatelé ANO vysazení proti vládě mohou usoudit, že nabídka Tomia Okamury je přece jen lepší, a posunout svůj hlas tam.
Na celém případu je ale důležitější to, co se nestalo. Přesněji řečeno, na co Andrej Babiš nereagoval zdaleka tak odhodlaně. Již o den dříve server Seznam Zprávy publikoval důkazy, že Balaštíková domlouvala se svou kamarádkou, ředitelkou zlínské hygienické stanice, aby tato důležitá a z principu apolitická součást státní správy „zaklekla“ v rámci rozvodové pomsty na firmu pana Balaštíka a zmanipulovanými kontrolami poslala jeho byznys – slovy poslankyně – „do kytek“. To se od té doby skutečně dělo.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu