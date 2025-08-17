0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Čeští bojovníci za Putina
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Literatura17. 8. 20253 minuty

Zrozeni z ohně a peněz

Jakub Rákosník

Až budou archeologové odkrývat pozůstatky naší civilizace, patrně dojdou k závěru, že nás ovládalo náboženství peněz. Tohle konstatování však není moralistickou kritikou tržního hospodářství, nýbrž snahou o sociologické porozumění, jak funguje soudobá společnost. Tímto směrem vykročil irský finanční analytik David McWilliams, který od devadesátých let patří k předním popularizátorům ekonomie. Nakladatelství Prostor ho v češtině představuje nejnovější knihou, jejíž anglické vydání spatřilo světlo světa loni. Původní název „Peníze. Příběh lidstva“ by byl nicméně pro jeho přístup výstižnější než Peníze v dějinách lidstva. 

Peníze či lépe řečeno finanční instrumenty nejsou jen pasivními nástroji, jež s neměnnou podstatou využíváme, naopak člověka a společnost formují a transformují. Nemá přitom smysl pohoršovat se nad tím, že peníze kazí charakter a snadno je najdeme v pozadí největších zvěrstev. „Peníze jsou také nástrojem míru. Namísto pobíjení sousedů kvůli jídlu a majetku se před trvale usedlými zemědělskými společnostmi vytvořila nová možnost, totiž obchodovat s využitím peněz,“ konstatuje autor v úvodu.   

Mezi odborníky se říká, že člověk je druh pyrofytní, tvor vzešlý z užívání ohně. McWilliams tu chce obhájit tezi, že člověk je zároveň i plutofytem, druhem, který se adaptoval na peníze a je jimi do značné míry ve svém vývoji formován. Nezabývá se přitom abstraktními teoriemi, věnuje se barvitým historkám nejen ze života učenců, bankéřů a obchodníků, ale také zlodějů, podvodníků a hochštaplerů.  

↓ INZERCE

Leckdy je schopen vysvětlit lapidárně složité věci – zároveň mu někteří recenzenti vytýkají, že nepřípustně zjednodušuje a akademicky vzdělanému čtenáři kniha nic nedá. To je sice pravda, ale ve světě, v němž jsou voliči ochotni tleskat snahám o soběstačnost či přísnému protekcionismu, je chytrá popularizace možná přínosnějším počinem. Čtivá a přitažlivá kniha navíc vypráví nejen o dnešním světě, nýbrž i o tom, jak se zrodil. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články