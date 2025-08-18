0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Zaručíme Ukrajině bezpečnost?
35/2025 • 25.–31. 8. 2025
35/2025 • 25.–31. 8. 2025

Zaručíme Ukrajině bezpečnost?

Ať jednání o konci války dopadnou jakkoli, klíčovou roli bude hrát I Evropa

Čeští bojovníci za Putina
President Trump Meets with President Zelensky and European Leaders in Washington, DC
Zaručíme Ukrajině bezpečnost?
Sbohem lukrativní místa programátorů. Absolventi informatiky si hledají místa i v rychlém občerstvení
Umí Babiš řídit stát? Nejlepší odpověď nabízí covid
Editorial

Byla by Babišova menšinová vláda lepší než koalice s SPD?

Erik Tabery

Jestli si opravdu někdo myslí, že v těchto volbách o nic nejde, pak se zásadně plete

Anketa

Před 80 lety začal odsun více než dvou milionů Němců z Československa. Sudetské téma hrálo ještě nedávno důležitou roli ve volebních kampaních. Dnes už ne. Může ještě někdy do voleb zasáhnout?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Spolu pronásleduje rozpor nad zásadními tématy

Marek Švehla

Fialova koalice zveřejnila program pro všechny spokojené a nenáročné

Navigační mlha

Martin Uhlíř

Ranní postřeh

Ranní postřeh Ivana Gabala: Na co připravit dnešní školáky?

Ivan Gabal

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Ranní postřeh Petrose Michopulose: Hnutí ANO nabízí investiční okurky, kolonoskopii a mamograf místo programu

Petros Michopulos

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Ranní postřeh Olgy Lomové: Co říkají čínská média o Zelenském v Bílém domě

Olga Lomová

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Ranní postřeh Petry Hůlové: AI a konec trápení mé matky

Petra Hůlová

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Téma

Zaručíme Ukrajině bezpečnost?

Dominika Perlínová

Ať jednání o konci války dopadnou jakkoli, klíčovou roli bude hrát i Evropa

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Umí Babiš řídit stát? Nejlepší odpověď nabízí covid

Marek Švehla

Příběh šéfa, který volá brzy ráno a trvá si na svém

Funguje Česko? Někdy je dobré sledovat podružnosti, třeba podobu vládních webů

Marek Švehla

Seriál Splněno? Nesplněno?  - 10. díl: S novým logem se stát snaží zavádět i jednotnou prezentaci

Zahraničí

Reportáž ze Srbska: K čemu studuju práva v zemi, kde právo neplatí?

Magdaléna Fajtová

Bělehradem otřásají mohutné protesty – a zároveň v zemi panuje zlověstné ticho

Přežije můj křehký bratr další den v tunelu Hamásu?

Ondřej Kundra

Respekt mluvil s mužem, který strávil dvě stě dní ve vězení s Evjatarem Davidem, dnes nejznámějším rukojmím v Gaze

Sbohem lukrativní místa programátorů. Absolventi informatiky si hledají místa i v rychlém občerstvení

Natasha Singer / The New York Times

Technologické společnosti propouštějí zaměstnance a používají k programování umělou inteligenci (The New York Times)

Kontext

Marketingová agentura blízká zbrojaři Strnadovi pomáhala hnutí ANO s kampaní

Filip Zelenka

V PP Partners Prague nyní pracuje Babišův dlouholetý stratég Vořechovský

Co by měl každý deváťák vědět o penězích a nakládání s nimi? A co brání tomu, aby to všichni věděli už dnes?

Respekt

Za týden nastoupí děti do školy, a kromě spousty jiných úkolů tam na ně čeká následující: naučit se, jak funguje vynález zvaný peníze. Sousloví „finanční gramotnost“ se v posledních deseti letech stalo zaklínadlem. Průzkumy ukazují, že čeští žáci (a v důsledku i čeští dospělí) se každým rokem orientují o něco lépe. Data ze stejných průzkumů však ukazují, že to stále není dost na to, aby se mohli ve světě úroků a úvěrů pohybovat bezpečně a s jistotou. Platí to minimálně pro třetinu z nich. Položili jsme proto několika lidem, kteří se v oboru vyznají, výše zmíněnou otázku.

Zdraví

Křehká fentanylová záhada s dobrým koncem: proč se v Česku nedaří šampionovi globálního drogového byznysu

Tomáš Brolík

Syntetické opiáty pustoší západní svět, ale ve středu Evropy je drží při zemi opatrnost zdejších narkomanů i dobrá politika. Může se to lehko změnit

Historie

Když můj děda závodil se smrtí

Jan H. Vitvar

V Hořicích každoročně ožívají vzpomínky na heroické časy závodů silničních motocyklů

Rozhovor

Výrobu jídla dnes ovládá pár hráčů. Místo farem máme obří továrny

Petr Horký

S novinářem Stefanem Libertim o tom, jak v globalizované době vzniká jídlo, které kupujeme v obchodech

Kultura

Dostupný luxus ve stylu Bibione

Pavel Turek

Postpunková trojice sází na krátké a výstižné písničky, jimiž glosuje absurdity konzumního stylu života a trhu práce

Album týdne: Popový princ Conan Gray zpívá o tom, jaké to je se odmilovat

Pavel Turek

Film týdne: Když vás vaše dítě může zabít. Karavan vypráví o síle i limitech mateřské lásky

Jindřiška Bláhová

Výstava týdne: Na intimní návštěvě dvou malířek a jednoho malíře se klidně můžete zout

Jan H. Vitvar

Literatura

Co se to s námi Rusy děje?

Josef Chuchma

Známý spisovatel řízně reflektuje společnost i vlastní uvažování

Knižní tipy

Respekt

Jeden den v životě

Prima víkend

Tereza Gafna Váňová

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Tomáše Brolíka

Tomáš Brolík