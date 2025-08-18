Zaručíme Ukrajině bezpečnost?
Ať jednání o konci války dopadnou jakkoli, klíčovou roli bude hrát I Evropa
Editorial
Anketa
Respekt • Despekt
Komentář
Ranní postřeh
Ranní postřeh Ivana Gabala: Na co připravit dnešní školáky?
Ivan Gabal
Ranní postřeh Petrose Michopulose: Hnutí ANO nabízí investiční okurky, kolonoskopii a mamograf místo programu
Petros Michopulos
Ranní postřeh Olgy Lomové: Co říkají čínská média o Zelenském v Bílém domě
Olga Lomová
Ranní postřeh Petry Hůlové: AI a konec trápení mé matky
Petra Hůlová
Téma
Česko
Umí Babiš řídit stát? Nejlepší odpověď nabízí covid
Marek Švehla
Příběh šéfa, který volá brzy ráno a trvá si na svém
Funguje Česko? Někdy je dobré sledovat podružnosti, třeba podobu vládních webů
Marek Švehla
Seriál Splněno? Nesplněno? - 10. díl: S novým logem se stát snaží zavádět i jednotnou prezentaci
Zahraničí
Reportáž ze Srbska: K čemu studuju práva v zemi, kde právo neplatí?
Magdaléna Fajtová
Bělehradem otřásají mohutné protesty – a zároveň v zemi panuje zlověstné ticho
Přežije můj křehký bratr další den v tunelu Hamásu?
Ondřej Kundra
Respekt mluvil s mužem, který strávil dvě stě dní ve vězení s Evjatarem Davidem, dnes nejznámějším rukojmím v Gaze
Sbohem lukrativní místa programátorů. Absolventi informatiky si hledají místa i v rychlém občerstvení
Natasha Singer / The New York Times
Technologické společnosti propouštějí zaměstnance a používají k programování umělou inteligenci (The New York Times)
Kontext
Marketingová agentura blízká zbrojaři Strnadovi pomáhala hnutí ANO s kampaní
Filip Zelenka
V PP Partners Prague nyní pracuje Babišův dlouholetý stratég Vořechovský
Co by měl každý deváťák vědět o penězích a nakládání s nimi? A co brání tomu, aby to všichni věděli už dnes?
Respekt
Za týden nastoupí děti do školy, a kromě spousty jiných úkolů tam na ně čeká následující: naučit se, jak funguje vynález zvaný peníze. Sousloví „finanční gramotnost“ se v posledních deseti letech stalo zaklínadlem. Průzkumy ukazují, že čeští žáci (a v důsledku i čeští dospělí) se každým rokem orientují o něco lépe. Data ze stejných průzkumů však ukazují, že to stále není dost na to, aby se mohli ve světě úroků a úvěrů pohybovat bezpečně a s jistotou. Platí to minimálně pro třetinu z nich. Položili jsme proto několika lidem, kteří se v oboru vyznají, výše zmíněnou otázku.
Zdraví
Historie
Rozhovor
Kultura
Dostupný luxus ve stylu Bibione
Pavel Turek
Postpunková trojice sází na krátké a výstižné písničky, jimiž glosuje absurdity konzumního stylu života a trhu práce