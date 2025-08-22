Reportáž ze Srbska: K čemu studuju práva v zemi, kde právo neplatí?
Bělehradem otřásají mohutné protesty – a zároveň v zemi panuje zlověstné ticho
Večerní Bělehrad nabízí ve čtvrtek, 21. srpna obraz finále úplně normálního letního dne. Ulice Knez Mihailova v centru města je plná lidí – je to pěší zóna, takže v horkém večeru vybízí k procházkám od jednoho obchodu ke druhému. Stánkaři uprostřed bulváru prodávají kdeco – od starých desek jugoslávských kapel, přes vlastnoruční malby, přes hit letošního léta – hračku labubu, až po suvenýry se srbskými vlajkami a trika s fotkou tenisty Novaka Djokoviće. Vzduchem se nese vůně místní speciality – čerstvého plněného bureku. Během procházky člověk potká i pár pouličních muzikantů, většina hraje známé srbské i světové písně, tentokrát své umění na rušné třídě nabízí i ruský saxofonista, který uprostřed srbské metropole hraje nacionalistickou ruskou píseň Konj (Kůň). Rusů od války na Ukrajině v Srbsku znatelně přibylo. Odešli sem z různých důvodů – většina kvůli protiruským sankcím a dopadu na jejich životy, někteří i proto, že nesouhlasí s politikou Vladimira Putina. V Bělehradě dle místních utvářejí dost uzavřené komunity, navštěvují výhradně „své“ restaurace a kavárny a málokterý z nich se rozhodl naučit se dobře srbsky. Ale jinak zde Rusové žijí v míru. A to v době, kdy se srbská společnost otřásá.
Chceme důstojnost
Ačkoli to tak v dnešní horký večer předznamenávající tropickou noc nevypadá, ještě před několika desítkami hodin se ulice (nejen) hlavního města topily v chaosu, násilí a zatýkání. Do tohoto bodu dospěly protesty proti korupci – ty loni v listopadu spustila tragédie v severosrbském městě Novi Sad. Pád několikatunového betonového přístřešku na místním vlakovém nádraží tehdy zabil šestnáct lidí a vinu za toto neštěstí připisují lidé v ulicích korupci a nepotismu, který podle nich dosahuje až na samotný vrchol srbské politiky – k prezidentovi Aleksandaru Vučićovi. Protesty byly dlouho relativně klidné – ačkoli k útokům na protestující docházelo a stupňovaly se. Hlavními aktéry demonstrací jsou srbští studenti, kteří se rozhodli bojkotovat vlastní studia a pravidelně blokovat silnice, náměstí a různé státní instituce.
Novodobí partyzáni: po střetu s policií lidé v Srbsku demonstrují a blokují ulice
