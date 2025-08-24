Navigační mlha
Jste kapitán lodi, plavíte se po Baltu a náhle vám GPS začne ukazovat, že s lodí brázdíte pevninu. Piloty dopravních letadel umístí jejich navigace klidně na opačnou polokouli – nebo jen o pár set metrů dál, což může být za špatného počasí nebezpečné. Nezbývá nic jiného než se pokusit doplout do přístavu, přistát nebo se orientovat bez satelitů.
Důvodem nespolehlivosti družicové navigace na Baltu je „elektronická mlha“, tedy rušení signálu GPS vycházející z Ruska. Estonský zpravodajský server Delfi informoval o existenci tajné ruské základny v městečku Pioněrskij v Kaliningradské oblasti. Má monitorovat satelitní a rádiovou komunikaci států NATO a údajně je součástí širšího systému Tobol, sítě ruských zpravodajských a obranných stanovišť, která mají za úkol chránit ruskou satelitní komunikaci a narušovat operace NATO.
Základna v Pioněrském má evidentně další misi – rušení GPS metodami, které Rusové zdokonalují již od časů Sovětského svazu. V současnosti jimi ruší navádění ukrajinských dronů, ale vzhledem k tomu, že GPS kolem Baltu zlobí prakticky každý den, jde nepochybně také o „schválnost“ vůči okolním zemím – Polsku, Litvě a dalším státům až na sever do Finska. Kvůli rušení navigace dochází k uzavírání letišť a odklánění leteckých i lodních tras.
Z českého pohledu je v tom něco symbolického. Nemá i řada z nás v hlavě jistou mlhu, která znemožňuje navigaci ve složitém světě? Mlhu šířenou ze záhadných „městeček Pioněrskij“ a způsobující „blbou náladu“, nedůvěru k autoritám, chuť „plivnout do polívky“ všem úspěšným...
