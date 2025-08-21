0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Čeští bojovníci za Putina
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Historie21. 8. 202511 minut

Když můj děda závodil se smrtí

V Hořicích každoročně ožívají vzpomínky na heroické časy závodů silničních motocyklů

Jan H. Vitvar

Na závodech silničních motorek jsem nebyl posledních dvanáct let. Kdysi jsem na nich strávil celé dětství: máma jezdcům měřila čas, táta je trénoval a můj děda, to byla pro tohle adrenalinové prostředí legenda, jejíž jméno se vyslovovalo s až posvátnou úctou. Slova o „Panu profesorovi“ slyším i teď, když se po delší pauze znovu procházím kolem starého okruhu v Hořicích v Podkrkonoší. Nejen že se na něm ještě v roce 2025 závodí v úplně stejných kulisách, jako když jsem byl malý. Ten okruh se vůbec nezměnil od časů, kdy na něm vyhrával Antonín Vitvar (1904–1978), od jehož posledního a zároveň nejslavnějšího závodu uběhne 28. srpna přesně sedmdesát let.

300 zatáček v hustém lese

Je letošní druhý srpnový víkend a v Hořicích se jede Česká Tourist Trophy. Závod veteránů, při kterém se desítky let staré stroje znovu vydávají na nebezpečný přírodní okruh vedoucí skrz město v údolí a les nad ním. Jezdce (a jezdkyně) na motorkách tu od zdí domů, betonových sloupů a hustého lesa leckde dělí jen pár centimetrů a jedinou ochrannou bariérou při případném pádu jsou balíky slámy. Pětikilometrové trati s téměř stometrovým převýšením se neřekne jinak než 300 zatáček. Má jich sice jen šestadvacet, ale když se tu v roce 1936 jelo poprvé, závod měl dvanáct kol, což dá dohromady oněch více než 300 riskantních naklopení motorky na pravou a levou stranu.

↓ INZERCE

Že poprvé v Hořicích vyhrál právě můj děda, připomíná plechová tabulka umístěná na sloupu hned vedle startu. Když krátce před smrtí (byl mi rok) pro rodinu namluvil na kazety své vzpomínky, o Hořicích v nich řekl: „Byl to ten samý okruh, co se jezdí dnes, ale silnice byla hrozná. Z devíti na startu jsme do cíle dojeli jen čtyři.“ Vyhrál i následující dva ročníky před druhou světovou válkou. Dnes je celá silnice asfaltová, za jeho časů se povrch měnil od asfaltu přes dlažební kostky až po šotolinu. V prvním ročníku děda dosáhl průměrné rychlosti, která je ze současného pohledu úsměvná: 72 kilometrů v hodině. Když si ale člověk představí, že se musel z kopce po prašné cestě na malé mašině připomínající spíš současné elektrokolo řítit minimálně stovkou, aby nahnal čas pro následující stoupání do kopce, chce se mu smeknout klobouk. Jedna z jeho tehdejších motorek pro představu teď stojí v expozici Musea Czech Road Racing v hořickém zámku, kde má děda pamětní síň.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články