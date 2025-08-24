Výrobu jídla dnes ovládá pár hráčů. Místo farem máme obří továrny
S novinářem Stefanem Libertim o tom, jak v globalizované době vzniká jídlo, které kupujeme v obchodech
Vaše kniha Vládci jídla, která teď vychází česky, popisuje, že potraviny v dnešní době vznikají průmyslovým způsobem – jako by ani nešlo o jídlo, ale o komoditu. Přimělo vás její psaní přestat jíst některé potraviny?
Návštěvy jatek, továren, plantáží a dalších míst, které jsem při sběru materiálu podnikl, mě samozřejmě ovlivnily. Když vidíte, jak potraviny vznikají, je těžké se tvářit, jako by se nic nestalo. Například teď jím mnohem méně masa. Když kupuji potraviny, vždy si zjišťuji, odkud pocházejí, a snažím se nakupovat ty od lokálních výrobců. Tenhle luxus si ale nemůže dovolit každý, protože k tomu musíte mít čas a někdy i více peněz. Proto nestačí výzva, aby každý nakupoval uvědoměle.
A co je potřeba?
Aby se do věci vložili politici. Potřebujeme větší transparentnost, aby každý viděl, odkud potraviny pocházejí, kde se plodina přeměnila na jídlo a kam putovala, než se dostala do obchodu. Já tyhle informace získal tím, že jsem přes rok jezdil po světě, navštívil několik kontinentů a mluvil se spoustou lidí, ale běžný spotřebitel je nemá. Neví, kde a jak vznikla konzerva, kterou vidí v regálu. Když bude vědět, že se jedná o vysoce průmyslový výrobek, který urazil tisíce kilometrů, možná si ho stejně koupí, ale měl by to dělat vědomě. Samozřejmě ideální bude, když dá přednost lokálnějšímu, jehož výroba neničila životní prostředí.
