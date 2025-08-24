Knižní tipy
Věty vyplavené z paměti
„Stojím ve středu chaosu světa.“ Tak zní vůbec poslední ze zápisů, které historik umění, básník a esejista Josef Kroutvor soustředil do svazku svých krátkých poznámek z posledních pětadvaceti let. V třiaosmdesáti má pochopitelně nárok cítit, že jde ve světě všechno od desíti k pěti, a v knize tenhle dojem s brilantním citem pro detail a s gustem popisuje. Název si vypůjčil od anglického termínu „driftwood“ pro vyplavené dřevo ohlazené vodou. Jeho zápisky jsou skutečně jakýmisi větami vyplavenými z jeho paměti – a stejně tak trefně odpozorovanými aktuálními črtami. Politiku důsledně vynechává, protože už nechce „slyšet žádné špatné zprávy“, natož je glosovat. Raději se věnuje svým oblíbencům, Františku Skálovi, Janu Steklíkovi, Haškovi s Hrabalem, kteří „vytáhli studnu až do dna“, nebo Albertu Giacomettimu: „Jeho tvorba je mně stále blízká svou málomluvností a jakýmsi tichým zoufalstvím. Vždyť jeho protáhlé a vyzáblé figury připomínají vykřičníky či přímo výkřiky!“ Kroutvor je staromilec, který by nejraději „vystoupil z dějin, z toho podivného rychlíku, a přestoupil na lokálku“. Ale místo aby o tom psal naštvané statusy na sociální sítě, přišel s nesmírně citlivou knihou popisující jeho vnitřní svět atakovaný okolním zmatkem.
Jan H. Vitvar
Josef Kroutvor: Driftbook. Zápisky z let 1999–2024
Malvern, 328 stran
