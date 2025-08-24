0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Zaručíme Ukrajině bezpečnost?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Literatura24. 8. 20253 minuty

Knižní tipy

Respekt

Věty vyplavené z paměti

„Stojím ve středu chaosu světa.“ Tak zní vůbec poslední ze zápisů, které historik umění, básník a esejista Josef Kroutvor soustředil do svazku svých krátkých poznámek z posledních pětadvaceti let. V třiaosmdesáti má pochopitelně nárok cítit, že jde ve světě všechno od desíti k pěti, a v knize tenhle dojem s brilantním citem pro detail a s gustem popisuje. Název si vypůjčil od anglického termínu „driftwood“ pro vyplavené dřevo ohlazené vodou. Jeho zápisky jsou skutečně jakýmisi větami vyplavenými z jeho paměti – a stejně tak trefně odpozorovanými aktuálními črtami. Politiku důsledně vynechává, protože už nechce „slyšet žádné špatné zprávy“, natož je glosovat. Raději se věnuje svým oblíbencům, Františku Skálovi, Janu Steklíkovi, Haškovi s Hrabalem, kteří „vytáhli studnu až do dna“, nebo Albertu Giacomettimu: „Jeho tvorba je mně stále blízká svou málomluvností a jakýmsi tichým zoufalstvím. Vždyť jeho protáhlé a vyzáblé figury připomínají vykřičníky či přímo výkřiky!“ Kroutvor je staromilec, který by nejraději „vystoupil z dějin, z toho podivného rychlíku, a přestoupil na lokálku“. Ale místo aby o tom psal naštvané statusy na sociální sítě, přišel s nesmírně citlivou knihou popisující jeho vnitřní svět atakovaný okolním zmatkem.
Jan H. Vitvar

Josef Kroutvor: Driftbook. Zápisky z let 1999–2024
Malvern, 328 stran

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články