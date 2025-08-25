Samy, nebo za ručičku?
Děti se potřebují toulat a rodiče se potřebují nebát. Zpráva o jednom z dilemat 21. století
Editorial
Anketa
Respekt • Despekt
Komentář
Jak si Češi po letech všimli, že by mohli přijít o soukromí, a jak proti tomu vláda nic nedělala
Filip Zelenka
Evropská komise se o prolomení soukromí na internetu snaží roky, v Česku se to stává tématem až nyní
Jak se nestat starým kreténem
Ján Markoš/Denník N
Když se člověk jako Putin bojí zemřít, umírají po tisících jiní lidé
Ranní postřeh
Ranní postřeh Martina Bútory: Totální restart Slovenska?
Martin Bútora
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Ranní postřeh Jiřího Pehe: České politické autoritářství a Rusko jsou spojené nádoby
Jiří Pehe
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Téma
Zahraničí
Aby migrace úspěšně pokračovala, musí na chvíli přestat, říká starosta známý vítáním uprchlíků
Tomáš Lindner
Německo bilancuje, co zvládlo a co nezvládlo za deset let od uprchlické krize. Odpovědi se sbíhají v jednom městě na jihu země
Traumatické dětství v Gaze
Patrick Kingsley, Bilal Shbair, The New York Times
Za poslední dva roky byly desetitisíce dětí zabity, zraněny nebo přišly o rodiče
Politika
Kontext
Česko
O čem si umělá inteligence povídá s Petrem Fialou
František Trojan
Češi a Češky se učí pracovat s AI. K čemu ji využívají politici?
Matcha horečka dorazila do Česka, vévodí jí mladí Vietnamci a Vietnamky
Clara Zanga
Jak se zelený čaj z japonských chrámů stal hitem sociálních sítí
Zdena Salivarová. Paličatá solitérka, která zachránila českou literaturu
Silvie Lauder
Zemřela spisovatelka a nakladatelka, jež inspirovala dnešní výraznou ženskou vlnu
Historie
Samice a mládě, nebo žena a dítě? Dvě slavné fosilie dorazily do Česka
Martin Uhlíř
Australopitékům tváří v tvář: Dospělá Lucy a ani ne tříletá Selam patří k nejvýznamnějším nálezům předků člověka a až na jedinou výjimku dosud neopustily Etiopii. Po dvou letech příprav je teď bude možné spatřit v Národním muzeu v Praze.