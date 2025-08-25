0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Samy, nebo za ručičku?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Obálka vydání 36/2025
36/2025 • 1.–7. 9. 2025

Samy, nebo za ručičku?

Děti se potřebují toulat a rodiče se potřebují nebát. Zpráva o jednom z dilemat 21. století

Koupit předplatné
Obálka vydání 35/2025
Zaručíme Ukrajině bezpečnost?
25.–31. 8. 2025
SAMY, NEBO ZA RUČIČKU? Autor: Matěj Stránský
Samy, nebo za ručičku? Děti se potřebují toulat a rodiče se potřebují nebát
Samy, nebo za ručičku? Děti se potřebují toulat a rodiče se potřebují nebát
Aby migrace úspěšně pokračovala, musí na chvíli přestat, říká starosta známý vítáním uprchlíků
Aby migrace úspěšně pokračovala, musí na chvíli přestat, říká starosta známý vítáním uprchlíků
O čem si umělá inteligence povídá s Petrem Fialou
O čem si umělá inteligence povídá s Petrem Fialou

Editorial

Když politici zapomenou na mladé

Erik Tabery

Agitace STAN a Spolu působí staře i na padesátníka, což je co říct

Anketa

Před čím vás rodiče varovali, abyste si jako dítě cestou do školy nebo obecně venku dávali pozor?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/despekt

Respekt

Komentář

Jak si Češi po letech všimli, že by mohli přijít o soukromí, a jak proti tomu vláda nic nedělala

Filip Zelenka

Evropská komise se o prolomení soukromí na internetu snaží roky, v Česku se to stává tématem až nyní

Jak se nestat starým kreténem

Ján Markoš/Denník N

Když se člověk jako Putin bojí zemřít, umírají po tisících jiní lidé

Ranní postřeh

Ranní postřeh Martina Bútory: Totální restart Slovenska?

Martin Bútora

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Ranní postřeh Jiřího Pehe: České politické autoritářství a Rusko jsou spojené nádoby

Jiří Pehe

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Téma

Samy, nebo za ručičku? Děti se potřebují toulat a rodiče se potřebují nebát

Markéta Plíhalová, Tomáš Brolík

Zpráva o jednom z dilemat 21. století

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Zahraničí

Aby migrace úspěšně pokračovala, musí na chvíli přestat, říká starosta známý vítáním uprchlíků

Tomáš Lindner

Německo bilancuje, co zvládlo a co nezvládlo za deset let od uprchlické krize. Odpovědi se sbíhají v jednom městě na jihu země

Traumatické dětství v Gaze  

Patrick Kingsley, Bilal Shbair, The New York Times

Za poslední dva roky byly desetitisíce dětí zabity, zraněny nebo přišly o rodiče

Politika

Pavel Blažek vyhlásil boj kvůli podezřelým bitcoinům a začal rozdávat rány na všechny strany

Ondřej Kundra

Jak rozumět novým posunům v největší aféře Fialovy vlády

Kontext

Další národní park nevznikne, ODS se nakonec rozhodla bránit houbaře a soukromé vlastnictví

Marek Švehla

Seriál Splněno? Nesplněno? - 7. díl: Slib na zřízení Křivoklátska narazil na nejednotnost koalice a nedostatek času v parlamentu

Česko

O čem si umělá inteligence povídá s Petrem Fialou

František Trojan

Češi a Češky se učí pracovat s AI. K čemu ji využívají politici?

Matcha horečka dorazila do Česka, vévodí jí mladí Vietnamci a Vietnamky

Clara Zanga

Jak se zelený čaj z japonských chrámů stal hitem sociálních sítí

Zdena Salivarová. Paličatá solitérka, která zachránila českou literaturu

Silvie Lauder

Zemřela spisovatelka a nakladatelka, jež inspirovala dnešní výraznou ženskou vlnu

Historie

Samice a mládě, nebo žena a dítě? Dvě slavné fosilie dorazily do Česka

Martin Uhlíř

Australopitékům tváří v tvář: Dospělá Lucy a ani ne tříletá Selam patří k nejvýznamnějším nálezům předků člověka a až na jedinou výjimku dosud neopustily Etiopii. Po dvou letech příprav je teď bude možné spatřit v Národním muzeu v Praze.

Rozhovor

ODS nás někdy převálcovala a Piráti nejsou konstruktivní

Filip Zelenka

S nejmladší poslankyní Starostů Barborou Urbanovou o vztahu mezi vládními stranami, závěrečné fázi kampaně a nekonstruktivních Pirátech

Literatura

Kvílení astrofyzika

Petr A. Bílek

Vietnamská stopa v Berlíně

Kateřina Čopjaková

Co se to za války stalo ve vsi pod Alpami

Jan H. Vitvar

Kultura

Událost týdne: Slovenská národní galerie klesá níž a níž, bohužel i s českou pomocí

Jan H. Vitvar

Album týdne: kapelu Deftones poslouchá publikum, které je mladší než její první alba

Pavel Turek

Výstava týdne: Lucie Hošková ze země vykopává pohřbenou lidskou vášeň k umělecké tvorbě

Jan H. Vitvar

Jeden den v životě

V zemi zimního krále

Veronika Čapská

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper