Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Po vedrech dorazily bouřky, na horách ráno mrzlo a v nížinách padaly nízké teplotní rekordy. Uplynulo 125 let od smrti Friedricha Nietzscheho. Vesnicemi u Orlické přehrady otřáslo zemětřesení o síle dva a půl stupně Richterovy stupnice. To nejdůležitější jsou tři věci: voda, jídlo a přístup k ověřeným a důvěryhodným informacím – to je opravdu to klíčové, co se ukazuje, že v krizových situacích člověk potřebuje. Podtrhl bych zvláště informace, odpověděl šéf oddělení strategické komunikace ministerstva vnitra a jeden z autorů právě dokončené příručky pro přežití prvních 72 hodin jakékoli rozsáhlé krize od povodní po začátek války Jan Paťawa na otázku Radiožurnálu: „V příručce vypočítáváte, co všechno by člověk měl mít, aby byl připraven, jaké má mít zásoby. Co z toho všeho je z vašeho pohledu nejdůležitější?“ V dalekém Torontu zemřela Zdena Salivarová. Předseda proruské volební koalice Stačilo! Daniel Sterzik na výročí invaze komunistických armád do Československa v srpnu 1968 prohlásil, že následná dvacetiletá ruská okupace byla pro Čechy výhodná, protože se tady „rekordně stavěly byty i atomové elektrárny a lidé měli sociální jistoty“, za což česká společnost všehovšudy „zaplatila nějakou stovkou mrtvých z autonehod“. Okupovalo! Lhalo! Zavíralo! Mlátilo! Popravovalo! Vraždilo! Stačilo! – připomněla zhruba třicítka mladých aktivistů několika stovkám účastníků mítinku Stačilo! v Plzni, na jakých základech stojí Sterzikovo hnutí. Zájem o účast v blížících se parlamentních volbách projevilo jen 24 206 v cizině žijících krajanů, necelá polovina z počtu, který v souvislosti s těžce probojovávanou korespondenční volbou odhadovali na ministerstvu zahraničí. Národní muzeum vystavilo více než tři miliony let staré fosilie předků člověka, žen druhu Australopithecus afarensis přezdívaných Lucy a Selam, které s výjimkou šestiletého pobytu na výstavě v USA nikdy neopustily rodnou Etiopii. Hejtmanka rakouské spolkové země Dolní Rakousko Johanna Mikl-Leitner požádala dopisem Evropskou komisi o zastavení připravované dostavby české jaderné elektrárny v Dukovanech, protože tato stavba představuje bezpečnostní riziko nejen pro Čechy, ale i pro jejich třicet kilometrů vzdálené rakouské sousedy. Tento vysoce nebezpečný experiment přímo před domovními dveřmi tisíců lidí v Dolním Rakousku musíme společně všemi dostupnými prostředky zastavit, napsala Evropské komisi hejtmanka, jejíž spoluobčané se kvůli bezpečnosti natrvalo zřekli jaderné energie referendem v roce 1978. Radnice Prahy 1 zakázala kvůli častým kolizím vjezd elektrickým koloběžkám do Nerudovy ulice, která spojuje Malostranské náměstí s Pražským hradem. 500 českých vojáků působících v zahraničních misích převzalo v Národním památníku na pražském Vítkově z rukou ministryně obrany Jany Černochové medaili za skvělou službu v zahraničí. Ve Slavonicích na čaji o páté hrál návštěvníkům na španělskou kytaru japonský hudebník Hanakuso. Tenhle Japonec, který během svého setu vypotí víc, než váží, posouvá hranice lidských možností hraní v jednom o pořádný kus dál, charakterizoval umělcovo vystoupení ve stylu Acoustic Punk Folk jeden z organizátorů. Česká astronomická společnost upozornila občany, že v neděli 7. září bude za soumraku možno poprvé po šesti letech pozorovat úplné zatmění Měsíce.
