Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přijde Babiš o vládu dřív, než v ní vůbec zasedne?
Obálka vydání 37/2025
37/2025 • 8.–14. 9. 2025

Přijde Babiš o vládu dřív, než v ní vůbec zasedne?

Už i prezident zkoumá, jestli může šéfa ANO jmenovat premiérem

Obálka vydání 36/2025
Samy, nebo za ručičku?
1.–7. 9. 2025
Představení programu Hnutí ANO, Ostrava 4.9. 2025 Autor: Milan Jaroš
Editorial

Nakažlivá síla netolerance

Erik Tabery

Jak lehce mohou politici změnit atmosféru ve společnosti

Anketa

Česko nedávno povolilo používání psilocybinu pro léčbu duševních potíží. Měli bychom legalizovat rekreační sběr lysohlávek, které tuto látku obsahují?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Robert Fico spadl do studny s Putinem a Kimem

Matúš Kostolný, Denník N

Jak slovenský premiér prošel radikální proměnou, která by měla zajímat i českou veřejnost

Z Donalda Trumpa má největší prospěch – Čína

Tomáš Lindner

Nové čínské zbraně a objetí s Putinem a Kimem jsou významné. Ale významnější je příběh, který Peking vysílá do světa

Babiš vymyslel stát, v němž každý může jen brát 

Marek Švehla

Program favorita voleb připomíná dobu, kdy tady politická odpovědnost byla nesrozumitelný pojem

Téma

Přijde Babiš o vládu dřív, než v ní vůbec zasedne?

Filip Zelenka, Ondřej Kundra

Už i prezident zkoumá, jestli může šéfa ANO jmenovat premiérem

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Eva Decroix: Nejsem barbie z Instagramu ani zločinec, který něco zatajuje

Ondřej Kundra, František Trojan

Zákulisí boje ministryně spravedlnosti o vlastní pověst (a budoucnost vlády k tomu)

„Já chci všechno, co říká Okamura. Rusko mi nic neudělalo a ani mě nezajímá!”

Ivana Svobodová

Na mítinku SPD v Kladně se lidé od Tomia Okamury dozvěděli, jak být v Česku našincem a koho vykastrovat

Technologie

Každé vědecké impérium se jednou zhroutí

Ross Andersen, The Atlantic

Éra Ameriky jako přední technologické velmoci může být u konce

Zdraví

Léčba psilocybinem: jak funguje tajná brána do šťastnějšího světa

Markéta Plíhalová

Kdysi obávaná droga míří do českého zdravotnictví a psychiatři opatrně slaví

Zaklínadlo jménem protein. Našli jsme záchranu před obezitou a perspektivu aktivního důchodu?

Clara Zanga

Možná ano – proteinová dieta zřejmě funguje lépe než všechny předchozí. Mizí s ní ale jedna podstatná věc: radost z jídla

Rodina a vztahy

Bez „babičky“ bychom neměli šanci takhle poznat českou kulturu a zvyky

Magdaléna Fajtová

Druhou generaci Vietnamců v Česku vychovaly české „babičky“ a „tetičky“. Jejich vztahy drží dodnes

Rozhovor

Z toho, co se najednou zalesklo v záři baterky, se mi rozbušilo srdce

Kateřina Mázdrová

S Janou Zapletalovou o nejmocnějším muži Moravy, objevu skrytém 330 let pod nánosy prachu a o tom, jaké to je, když se práce historičky umění změní v detektivní pátrání

Kultura

Liv Strömquist: Jako by to jediné, co může dát životu smysl, bylo už jen chodit do fitka a jíst zdravě

Pavel Turek

Se švédskou komiksovou superstar o strachu ze stárnutí, vzestupu manosféry a o tom, jak těžké je převádět filozofické texty do obrázků 

Tania León: To, jak vypadám, o mně neříká vůbec nic 

Jiří Slabihoudek

Držitelka Pulitzerovy ceny za hudbu soustavně kráčí vlastním tempem

Událost týdne: Koho by strany po volbách chtěly na ministerstvu kultury

Jan H. Vitvar

Album týdne: Blood Orange natočil delikátní album, které vás přiměje k návratu domů

Pavel Turek

Výstava týdne: Jestli to s počasím dopadne podle předpovědi malířky Kláry Sedlo, je na co se těšit

Jan H. Vitvar

Literatura

Prozkoumat opak

Jan Němec

Prázdnota nemusí být jen špatná

Vtahující mizérie

Michael Fiala

Kde se rodí naše osobnosti

Jeden den v životě

Dovolená na kolečkách

Dagmar Blechová

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper