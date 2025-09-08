Přijde Babiš o vládu dřív, než v ní vůbec zasedne?
Už i prezident zkoumá, jestli může šéfa ANO jmenovat premiérem
Robert Fico spadl do studny s Putinem a Kimem
Matúš Kostolný, Denník N
Jak slovenský premiér prošel radikální proměnou, která by měla zajímat i českou veřejnost
Z Donalda Trumpa má největší prospěch – Čína
Tomáš Lindner
Nové čínské zbraně a objetí s Putinem a Kimem jsou významné. Ale významnější je příběh, který Peking vysílá do světa
Babiš vymyslel stát, v němž každý může jen brát
Marek Švehla
Program favorita voleb připomíná dobu, kdy tady politická odpovědnost byla nesrozumitelný pojem
Eva Decroix: Nejsem barbie z Instagramu ani zločinec, který něco zatajuje
Ondřej Kundra, František Trojan
Zákulisí boje ministryně spravedlnosti o vlastní pověst (a budoucnost vlády k tomu)
„Já chci všechno, co říká Okamura. Rusko mi nic neudělalo a ani mě nezajímá!”
Ivana Svobodová
Na mítinku SPD v Kladně se lidé od Tomia Okamury dozvěděli, jak být v Česku našincem a koho vykastrovat
Léčba psilocybinem: jak funguje tajná brána do šťastnějšího světa
Markéta Plíhalová
Kdysi obávaná droga míří do českého zdravotnictví a psychiatři opatrně slaví
Zaklínadlo jménem protein. Našli jsme záchranu před obezitou a perspektivu aktivního důchodu?
Clara Zanga
Možná ano – proteinová dieta zřejmě funguje lépe než všechny předchozí. Mizí s ní ale jedna podstatná věc: radost z jídla
Liv Strömquist: Jako by to jediné, co může dát životu smysl, bylo už jen chodit do fitka a jíst zdravě
Pavel Turek
Se švédskou komiksovou superstar o strachu ze stárnutí, vzestupu manosféry a o tom, jak těžké je převádět filozofické texty do obrázků
Tania León: To, jak vypadám, o mně neříká vůbec nic
Jiří Slabihoudek
Držitelka Pulitzerovy ceny za hudbu soustavně kráčí vlastním tempem