Liv Strömquist: Jako by to jediné, co může dát životu smysl, bylo už jen chodit do fitka a jíst zdravě
Se švédskou komiksovou superstar o strachu ze stárnutí, vzestupu manosféry a o tom, jak těžké je převádět filozofické texty do obrázků
Vzpomenete si, kdy jste naposledy dala někomu radu a jaká to byla?
Víte, že vůbec netuším, ale určitě to bylo mým dětem.
Ptám se proto, že vaše nová kniha Hovoří Pýthie je věnovaná současné masivní kultuře návodů na lepší a efektivnější život. Popisujete self-help trendy i to, jak se roztrhl pytel s nejrůznějšími kouči a poradci na každou oblast života. Čím vás tenhle fenomén zaujal?
Sledovala jsem vzestup wellness kultury, která celý trend odstartovala. Nyní ale kultura vylepšování sebe sama prostupuje vším. Neustálé sebezdokonalování se stalo jedinou utopií, které věříme. Je to jediná vize budoucnosti, již jsme schopni uskutečňovat ve chvíli, kdy ostatní společné projekty jako kdyby selhaly a vyhlídky na to, co nás čeká, jsou temné. To, co zbývá a co může dávat životu smysl, jako by už bylo jen chodit do fitka a jíst zdravě. Trend individualistické kultury se tady potkává se strachem z budoucnosti. Celé to pak umocnila covidová pandemie, během níž lidé začali být posedlí zdravím, imunitou a kondicí. Pečovat o sebe se v tu dobu stalo největším humanitárním projektem. To mě fascinovalo.
