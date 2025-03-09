Eva Decroix: Nejsem barbie z Instagramu ani zločinec, který něco zatajuje
Zákulisí boje ministryně spravedlnosti o vlastní pověst (a budoucnost vlády k tomu)
Třicátého července 2025 zažila Eva Decroix svůj dosud největší kariérní náraz do zdi. Pár týdnů předtím veřejnosti slíbila vnést jasno do podezřelého miliardového daru v bitcoinech, který přijal její předchůdce Pavel Blažek. A ten den se z ministryně spravedlnosti stala politička, jejímž jediným úkolem je něco „zamést pod koberec“. Brzy ráno se v médiích objevil výbušný text, že musel skončit jí najatý poradce pro řešení zvenčí těžko srozumitelné kauzy, bývalý ústavní soudce David Uhlíř, když chtěl zveřejnit „nepříjemné zjištění“. Pro Decroix to byla nečekaná rána.
Po příchodu do kanceláře zrušila program, chvíli jen tak koukala do zdi a pak se šla projít na nedalekou náplavku, aby si utřídila roztěkané myšlenky. Jak se později svěřila blízkým, cítila se jako „zločinec, který něco zatajuje“. Politicky stále ještě nezkušená ministryně má pošramocenou pověst a ze skříní na ministerstvu jí vypadávají další kostlivci. Posledním bylo minulé pondělí zjištění auditorů, že Pavel Blažek umožnil dražbu kryptoměny, i když měl písemný podklad, že to nemá dělat. A podobné problémy mohou následovat. Právě způsob, jakým se politička vypořádá s bitcoiny, ovlivní kredit Fialovy vlády v blížících se volbách i její další kariéru.
Pokusím se…
Advokát a bývalý soudce David Uhlíř měl být původně hlavním trumfem Decroix směrem ke znepokojené veřejnosti. Obraz ministerstva – a v důsledku i celé vlády – byl v troskách a policie vyšetřovala přijetí bitcoinů od odsouzeného Tomáše Jiřikovského. Ministryně sice v červnu nastoupila se slibem zjistit a zveřejnit, co přesně se stalo, ale vzhledem k tomu, že měla stejné stranické tričko jako Blažek, byla v nevýhodě. Proto se potřebovala domluvit s někým zvenčí, kdo v očích veřejnosti nebude spojován s ODS.
