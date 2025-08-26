0:00
Politika26. 8. 20259 minut

Pavel Blažek vyhlásil boj kvůli podezřelým bitcoinům a začal rozdávat rány na všechny strany

Jak rozumět novým posunům v největší aféře Fialovy vlády

Ondřej Kundra

Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek v říjnových volbách nekandiduje, ale s trochou nadsázky by se dalo říct, že je nadále jedním z nejvýraznějších politiků spojených s koalicí Spolu. Na síti X vášnivě bojuje se svými kritiky ve vládě, v opozici i médiích, varuje před policií obsazující rodinné domy a sám sebe líčí jako oběť bitcoinové aféry poté, co přijal podezřelý miliardový dar od odsouzeného Tomáše Jiřikovského.

Každý další emotivní tweet bývalého ministra tak přidělává vrásky premiéru Petru Fialovi: případ koalici poškozuje a zastiňuje debatu o programu. „To je náš Pavel, s ním nejde nic dělat,“ odpovídají většinou ministři ODS v kuřáckých přestávkách na vládě na výtky koaličních partnerů, aby bývalému kolegovi už konečně vysvětlili, že by si v křehké době, kdy hrají o vše, měl dát bobříka mlčení.

Vzkazy, které Blažek od ODS už dostal, však dál padají pod stůl. Více než o preference Spolu mu totiž může jít o vlastní ochranu v kauze, která pro něj stále znamená nebezpečí - jak vyplývá z nejnovějšího postupu policie a informací jeho bývalého úřadu. Anebo si je naopak tak jistý, že policie mu nakonec nic nedokáže a větší problém by mohl mít jeho náměstek Radomír Daňhel, že sebevědomě rozdává rány kolem sebe hlava nehlava.

Dva skutky

