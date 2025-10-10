Ztroskotanci a samozvanci – to už tady jednou bylo a Majerová má na koho navazovat
Je třeba počítat s tím, že v české diskusi začne být zase doma slovník s nulovým respektem pro oponenty, s urážkami a zpochybňováním morální či odborné reputace
Názory či veřejné projevy nové poslankyně Zuzany Majerové (Trikolora pod vlajkou SPD) to nemusejí mít u posluchačů v příštích čtyřech letech úplně snadné. Všem bude znít totiž ještě dlouho v uších, jak o její inteligenci mluví její vládní političtí partneři od Motoristů a ještě se u toho s gustem natáčejí.
Jenže Majerová je teď jednou z reprezentantek nastupující politické elity, která navzdory nevelké voličské podpoře nechybí u sestavování nové vlády. Díky tomu budeme i o Majerové slyšet víc, než by bylo nutné, a je třeba se na to připravit. Dokazuje to i její čerstvý příspěvek na Facebooku, kde reaguje na otevřený dopis pěti stovek vědců a vědkyň určený Andreji Babišovi jako budoucímu premiérovi.
Pokud to někomu uteklo: česká akademická a univerzitní elita vyzvala Babiše, aby nepřipustil degradaci české ekologické politiky a nevybral si do pozice ministra životního prostředí „odpůrce ochrany životního prostředí a následovníka Václava Klause, popírajícího vědecké poznání klimatologie“. Tím odpůrcem má být předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka, který už měsíce dává najevo, že dostane-li k tomu možnost, chtěl by zásadně zbourat dosavadní práci ministerstva, tedy mimochodem i práci ANO pod vedením Richarda Brabce v letech 2017–2021.
Problém přitom je, že ministerstvo životního prostředí (MŽP) je od svého vzniku v roce 1990 křehký rezort, jehož agenda stojí na několika málo klíčových zákonech, v nichž lze pouhou změnou několika slov zásadně proměnit dosavadní principy ochrany přírody. O to se část politické reprezentace dlouhé roky snaží a právě ministr či ministryně vždy hráli v obraně ekologické politiky klíčovou roli.
