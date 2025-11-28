0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Společnost28. 11. 20259 minut

Zženštilost se vrací 

Proslov arcibiskupa Jana Graubnera ukazuje mnohem víc než jeden už skoro zapomenutý termín

Silvie Lauder

Zádušní mše za katolického kardinála asi nebude z logiky věci oslavou liberálních hodnot. Ani bychom nic takového nečekali. Přesto jedna pasáž nedávného projevu arcibiskupa Jana Graubnera, kterým v polovině listopadu ve svatovítské katedrále připomněl život a dílo Dominika Duky, vyvolala rozruch napříč církví i českou společností. Ne nutně kvůli obsahu – kardinál patřil a arcibiskup stále patří k části katolické církve, která je kritická k tomu, kam se česká a obecně západní společnost ubírá v pohledu na otázky genderu, sexuální orientace či podoby rodiny. Překvapení vyvolal slovník, který arcibiskup Graubner zvolil: zatímco zesnulý kardinál Duka reprezentoval jakýsi mužný ideál, současná kultura je „zženštilá“. Tento výraz má sice velmi dlouhou historii, v posledních desetiletích ale z mediálního i politického mainstreamu téměř vymizel. A jeho návrat stojí za pozornost.  

Bojovnost versus pohodlí

Zatímco v posledních letech stále více rezonuje pohled na lidské rysy a vlastnosti jako na individuálně dané každému jedinci, Jan Graubner se vrací ke striktně binárnímu dělení. Na jedné straně leží mužské hodnoty, kam řadí spravedlnost, bojovnost a řád, na straně druhé hodnoty ženské, mezi něž patří milosrdenství a soucit, ale i pohodlnost a neochota snášet příkoří. Arcibiskup toto dělení aplikuje jak na společnost, tak na katolickou církev, a dokonce i Boha samotného.

Podle Graubnera je dnes v církvi potlačován mužský element třeba tak, že upadá význam zpovědi, a někteří dokonce „přestali počítat“ i s peklem.  „Přišli jsme o Boží majestát, moc a velkolepou vznešenost. Jako bychom ztratili smysl pro posvátnou bázeň či schopnost bojovat a statečně nést kříž, ale i smysl pro otcovství, řád a odpovědnost,“ řekl arcibiskup. Naopak ženský element se projevuje současným „jednostranným zdůrazňováním Boží lásky“ a obecně ve společnosti pak v „inkluzivní mentalitě, která se nechce nikoho dotknout“, kde se navíc „akcentuje blahobyt, příjemnost a pohodlí“.

